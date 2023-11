Le Vif Weekend existe depuis 40 ans cette année. Pour fêter ça, on vous offre trois citytrips à moins de 3 heures de Bruxelles. Il ne vous reste plus qu’à choisir entre Amsterdam, Paris ou Gand!

Pas d’anniversaire sans cadeau. C’est pourquoi Le Vif Weekend vous offre, fidèles lecteurs, l’occasion de gagner un séjour de deux nuits – petit-déjeuner compris – au Hoxton Lloyd (Amsterdam), au Ghent One Two Four (Gand) et au Bloom House Hotel & Spa (Paris).

Envie d’avoir un aperçu de ces trois adresses magnifiques? C’est ici que ça passe, avec les tests de nos rédacteurs. Une fois que votre choix est fait, rendez-vous en bas de page pour le concours…

En bref : Le Hoxton Lloyd, Amsterdam

Outre de nouveaux hôtels à Bruxelles, Berlin et Édimbourg, la chaîne britannique de boutique-hôtels The Hoxton a ouvert cet été une deuxième succursale de 136 chambres à Amsterdam. Le bâtiment monumental des Eastern Docklands a été construit en 1921 par la Royal Holland Lloyd Shipping Company, une compagnie maritime qui transportait des civils vers l’Amérique du Nord et du Sud. Certains éléments authentiques protégés font revivre cette histoire encore aujourd’hui.

Nous vous offrons un week-end (2 nuits dans une chambre confortable, petit-déjeuner inclus) au Hoxton Lloyd.

​En bref : Le One Two Four, Gand

Petit hôtel-boutique de 14 chambres seulement, le One Two Four a ouvert ses portes en juillet. Il se trouve en plein centre de Gand, au n°124 de la Bagattenstraat dans un grand manoir du XIXe siècle. L’entrée majestueuse et les hauts plafonds rappellent les temps anciens, mais les chambres affichent un design moderne et chaleureux. L’hôtel dispose d’un spa, dont vous pourrez profiter pendant une heure (sur réservation) pendant votre séjour.

Nous vous offrons un week-end (2 nuits en chambre double de luxe, petit-déjeuner inclus) au One Two Four.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

En bref : Le Bloom House Hôtel & Spa, Paris

Les architectes d’intérieur de Wunder ont combiné bois clair, hautes fenêtres, plantes, osier et rotin pour créer une atmosphère bohème chic que l’on attendrait à Ibiza plutôt qu’à Paris. Le point de mire est le patio central avec ses plantes exotiques et son bassin carrelé bleu. Les chambres sont cosy et très photogéniques: tons doux, suspensions en terre cuite en macramé, oreillers à profusion… Et pour ceux qui se posent la question: tout est neuf, pas de punaises de lit!

Nous vous offrons un week-end (2 nuits en chambre balcon supérieure, petit-déjeuner inclus) au Bloom House Hotel. Ce séjour à effectuer avant le 30 décembre 2024, hors Jeux Olympiques, sous réserve de disponibilité.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

À vous de jouer :

Bonne chance !