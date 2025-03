Emulation et brassage culturel obligent, c’est à Paris que les tendances food de demain fermentent. Zoom sur dix d’entre elles. Et leurs chances de s’imposer un jour en Belgique.

« Quand il pleut à Paris, il bruine à Bruxelles. » Ce vieux dicton illustre à merveille l’influence qu’exerce la capitale française sur la Belgique. Notamment en matière de tendances food. Avec sa densité inégalée de restaurants et son bouillonnement multiculturel, Paname façonne la gastronomie à un rythme effréné. Certains mets populaires se réinventent en version premium, des rituels oubliés reviennent en grâce et des influences inédites s’ancrent dans le paysage culinaire.

Mais ces tendances food ont-elles une véritable portée au-delà du périphérique ? Si Bruxelles, Liège ou Gand suivent parfois le mouvement, elles le font rarement sans une nécessaire adaptation. Entre engouement immédiat, réception tiède et résistance assumée, chaque nouveauté doit passer l’épreuve des papilles et des mentalités. Du sandwich schnitzel au retour de l’éclairage aux chandelles, dix tendances parisiennes sont passées au crible.

1. Le jambon beurre

Origine. Totem consacré du déjeuner au comptoir ou sur le pouce, la popularité du « parisien » remonte à 1930. Ces lettres de noblesse titillent les chefs depuis un moment. On pense bien sûr à Eric Fréchon au Bristol avec sa fameuse soupe de jambon-beurre accompagnée de pain grillé. Ou à Yannick Alléno lorsqu’il œuvrait au Meurice. Ce dernier le dressait en alternant carré de beurre et jambon effiloché. On n’oublie pas non plus la version augmentée de Comté signée par François Perret au Comptoir du Ritz.



Dernier coup d’éclat en date ? Le jambon-beurre revisité par Cédric Grolet dans une version ultra-premium : pain de haute qualité, beurre au lait cru tempéré, cornichon et lamelles de truffe, vendu 30 euros. Avec un mini scandale à la clé alors que Jean Imbert le facture, certes au son de la harpe, 40 euros dans la Galerie du Plaza-Athénée. La tendance s’inscrit dans une vague en passe de broyer la bistronomie et la restauration dite « du milieu »: celle des classiques populaires propulsés dans la sphère du luxe.

Pourquoi ça marche à Paris ? Paris adore sacraliser des produits simples en objets de désir. Dans une ville où le café crème peut atteindre 15 euros, un sandwich à 30 ne choque pas une clientèle habituée aux expériences exclusives. La mise en scène joue aussi son rôle : file d’attente devant la boutique, packaging raffiné, storytelling léché. L’effet Instagram fait le reste.

Et en Belgique?

Freins possibles. Le Belge a les pieds sur terre. Là où un Parisien peut voir dans ce sandwich un manifeste gastronomique, quoique la rencontre truffe-cornichon peut laisser sceptique, un Belge risque d’y voir une aberration. La culture nationale valorise la générosité et l’authenticité… un produit trop ostentatoire pourrait peiner à convaincre.



Un exemple chez nous ? Des sandwicheries artisanales, on pense à Pistolet Original à Bruxelles ou Super Faim à Liège, misent déjà sur des produits d’exception, mais sans tomber dans l’excès tarifaire: les créations restent sagement sous les 10€. Une version raffinée du jambon-beurre pourrait séduire, à condition de ne pas exploser les prix.

Probabilité d’implantation: 3/10.

2. Le saucisse-purée

Origine. Plat de bistrot par excellence, la saucisse-purée fait partie de ces incontournables qui évoquent l’enfance et la cuisine familiale. Longtemps reléguée au rang de plat du quotidien, elle connaît aujourd’hui une véritable montée en gamme. À Paris, les chefs s’en emparent depuis un moment déjà. A l’instar du chef Thomas Brachet et de son restaurant Les Arlots nommé « meilleur saucisse-purée » par le Fooding en 2017.



Frédéric Anton, à La Ferme du Pré, propose une version soignée avec une purée lisse et onctueuse passée au tamis et une saucisse travaillée comme un plat gastronomique. D’autres la déclinent avec des viandes nobles, des jus réduits et des accompagnements surprenants, transformant un plat du peuple en mets sophistiqué.

Pourquoi ça marche à Paris ? La saucisse-purée coche toutes les cases des tendances food actuelles: une recette archi-connue, facile à revisiter avec des ingrédients d’exception et un visuel attractif. L’ajout de beurre généreux, la texture veloutée de la purée et le goût fumé d’une saucisse artisanale font vibrer la corde nostalgique. Tout en séduisant une clientèle prête à payer plus cher pour une version « haute couture » d’un plat simple.

Et en Belgique?

Freins possibles. La Belgique n’a jamais abandonné la saucisse-purée, et c’est peut-être là le principal frein. Moins de rupture avec la tradition signifie moins d’effet de surprise. Si les Belges apprécient la bonne cuisine de terroir, ils peuvent se montrer plus sceptiques face à une montée en gamme trop marquée. Surtout si le rapport qualité-prix ne suit pas.

Un exemple? Si à Bruxelles, les occurrences restent majoritairement trop littérales, à l’exception des variations imaginées par un Milan La Roche (ST Kilda, Manneken Pis Café, Tuck Shop et bientôt Fish Tank), le restaurant Le Partage, à Namur, prouve que cette revisite a toutes ses chances.

Avec une interprétation soignée et une mise en avant des produits locaux, l’établissement offre une version qui respecte l’ADN du plat tout en l’amenant vers une dimension ultra-régressive. Une preuve que, bien exécutée, la tendance peut s’implanter en Belgique sans difficulté.



Probabilité d’implantation: 8/10.

3.Le charme suranné du clair-obscur

Origine. Longtemps, la lumière tamisée a été un simple artifice pour créer une ambiance feutrée. Aujourd’hui, certaines adresses vont plus loin en bannissant totalement l’éclairage artificiel. Elles misent exclusivement sur la lumière vacillante des bougies. Ce choix esthétique, qui évoque les intérieurs du Barry Lyndon de Kubrick, réenchante l’expérience du repas en plongeant les convives dans une atmosphère intime et hors du temps.



Dans l’univers de la restauration parisienne, cette approche monte en puissance, notamment une adresse comme Pétrelle, un restaurant prisé qui a fait de l’éclairage à la bougie sa signature. Entre murs patinés, objets chinés et tables nappées de lin, l’adresse cultive une ambiance hors du temps où la lumière vacillante sculpte les visages et sublime les assiettes. Un luxe discret, loin des codes du restaurant contemporain ultra-éclairé.

Pourquoi ça marche à Paris ? Paris adore les tendances food qui racontent une histoire et réveillent l’imaginaire. Entre quête d’authenticité et fascination pour une nostalgie aristocratique, l’éclairage à la bougie insuffle un romantisme discret, à l’opposé des restaurants design et épurés. L’effet Instagram joue aussi : les ombres dansantes, la lumière dorée sur les plats offrent un cachet inimitable qui séduit un public en quête de singularité.

Et en Belgique?

Freins possibles. En Belgique, où la convivialité passe souvent par une atmosphère animée, une mise en scène trop théâtrale pourrait sembler précieuse. Si le concept fonctionne dans des lieux intimistes, il pourrait rebuter une clientèle attachée à une expérience plus spontanée et moins mise en scène.

Un exemple? À Liège, Fugazi a adopté cette approche, jouant sur le clair-obscur pour insuffler une ambiance presque mystique à ses repas. Ce choix scénographique, allié à une cuisine inventive, prouve que l’idée peut fonctionner en dehors de Paris.



Probabilité d’implantation: 6/10.

4.La challah schnitzel

Origine. Née dans les cuisines d’Europe centrale, l’escalope panée s’est exportée dans le monde entier, avec des déclinaisons en Israël où elle est devenue une véritable institution. À Paris, la tendance des spécialités levantines ne faiblit pas. Elle est portée par une vague d’adresses dédiées aux cuisines du Moyen-Orient. Nissi, une échoppe de So-Pi créée par Nina Simone Métoudi, a hissé le schnitzel sandwich au rang de plat signature.



Le pitch de cette spécialité prisée à Tel Aviv ? Une escalope de veau croustillante, une challah moelleuse, de gros cornichons à la russe, de la makbubah (une compotée de tomates fraîches mijotées avec ail, piment et paprika). Et plein d’autres garnitures façon aubergine frite et coleslaw. La formule évoque aussi un passage obligé par New York, où des enseignes comme Schnitzi ont érigé ce sandwich en classique du street food casher.

Pourquoi ça marche à Paris? Paris est un terreau fertile pour les tendances food exotiques réinterprétées avec un supplément d’âme. La gastronomie levantine y connaît un engouement constant, entre street food et assiettes sophistiquées. La challah schnitzel coche toutes les cases du succès parisien: un plat populaire revisité avec soin, un équilibre entre croustillant et fondant. Et un storytelling qui le relie à une tradition culinaire forte. Sans oublier l’attrait du format nomade, toujours en vogue.

Et en Belgique?

Freins possibles. Si la Belgique n’est pas étrangère aux saveurs méditerranéennes, le schnitzel reste une curiosité sur la scène street food. La concurrence avec le pain pita garni façon kebab ou falafel pourrait compliquer son implantation. D’autant plus que l’image du schnitzel en Belgique évoque plutôt un plat servi à l’assiette qu’un en-cas nomade.

Un exemple? Quelques enseignes bruxelloises comme Kitchen 151 flirtent avec cette tendance en intégrant des influences israéliennes et méditerranéennes dans leurs plats. On pense aussi à Fava, mouchoir de poche près de la Porte de Halle, dont les pita pockets végétariennes restituent le meilleur des cuisines du Moyen-Orient. Mais un véritable temple du schnitzel sandwich, à la manière de Nissi ou de Schnitzi, reste à créer.



Probabilité d’implantation: 6/10.

5.Les boulangeries lieux de vie

Origine. Pointée par Elisabeth Debourse, rédactrice chef belge du Fooding, cette tendance sacre l’évolution d’adresses autrefois cantonnées au simple achat de pain et de viennoiseries. À Paris, une enseigne comme Ten Belles Bread a initié une mutation voulant que les boulangeries deviennent aussi épicerie, torréfacteur et parfois même restaurateur.



Pourquoi ça marche à Paris ? Le pain s’affirme désormais comme un produit hautement valorisé. Et la quête de circuits courts pousse les consommateurs vers des lieux qui garantissent qualité et traçabilité. Ces boulangeries-épiceries offrent une expérience complète: on vient y acheter un pain au levain, boire un café de spécialité, repartir avec une huile d’olive artisanale et même déjeuner d’un plat de saison.

Et en Belgique?

Freins possibles. En Belgique, la boulangerie reste souvent un commerce de proximité axé sur la rapidité du service. Le format « lieu de vie » exige une clientèle prête à prendre son temps et à payer plus cher. Ce qui peut limiter l’implantation en dehors des centres urbains.

Un exemple? Bruxelles a déjà quelques pionniers, comme Aube ou Grain, qui enrichissent leur offre avec du café et des produits artisanaux. Gand a pour sa part Morgen. Tandis que la Wallonie prend le train en marche (on pense à Brioche à Gembloux). L’essor du « pain éthique » préféré au « pain pratique » et la montée en puissance des cafés de spécialité devraient accélérer la transition.



Probabilité d’implantation: 8/10.

6.Le shokupan

Origine. Doux, ultra-moelleux, presque élastique sous la dent, le shokupan est bien plus qu’un simple pain de mie. Véritable institution au Japon, il est élaboré selon des techniques précises, notamment le tangzhong, une pâte pré-gélatinisée qui lui confère une texture aérienne.



Longtemps resté confidentiel en Europe, il commence à faire parler de lui. À Paris, des adresses comme Carré en ont fait leur spécialité, proposant un pain de mie maison, brioché sans être sucré, qui sert d’écrin à des garnitures ultra-soignées : katsu sando fondant, œufs marinés au soja, wagyu…

Pourquoi ça marche à Paris? Paris a toujours eu une fascination pour les pains d’exception, qu’ils soient viennois ou nippons. L’attrait du fait maison, la recherche de textures innovantes et la minutie des dressages en font un produit parfaitement en phase avec la scène culinaire actuelle.

En plus du goût, le shokupan est un objet Instagrammable, avec ses tranches épaisses et son visuel parfaitement net. La montée en gamme du sandwich en version cuisinée, déjà amorcée par des enseignes comme Vandal ou Razzia, achève de légitimer ce produit dans l’univers du fast-good parisien.

Et en Belgique?

Freins possibles. En Belgique, quelques adresses se sont déjà engouffrées dans la tendance. Mais l’exécution n’est pas encore au niveau de Paris. Le pain n’est pas fait sur place. Ce qui enlève une part de la magie. Et les garnitures manquent parfois du soin et du raffinement qui font la différence. Là où Carré affine chaque détail, du croustillant du katsu à la densité du pain, les versions nationales restent hésitantes. Comme si elles n’osaient pas aller au bout du concept.



Un exemple? Chou Sando, à Bruxelles, s’approche du modèle japonais mais ne maîtrise pas encore totalement les codes du shokupan d’exception. L’absence de production maison et un certain manque de profondeur dans les garnitures freinent son ascension au niveau des standards parisiens.

Probabilité d’implantation: 7/10.

7.Le bouillon

Origine. Longtemps cantonnés aux souvenirs d’un Paris d’autrefois, les bouillons reprennent aujourd’hui du service avec éclat. Nés au XIXᵉ siècle pour offrir une cuisine simple et abordable aux ouvriers, ces établissements mythiques avaient peu à peu disparu, éclipsés par la bistronomie et la cuisine contemporaine. Mais depuis quelques années, ils refont surface, portés par un engouement pour les plats traditionnels et une recherche de convivialité accessible.



Des enseignes historiques comme Bouillon Pigalle et Bouillon Julien ont rouvert leurs portes avec un immense succès. Face à cette demande, d’autres acteurs suivent le mouvement, modernisant le concept sans en trahir l’essence. Ces nouvelles adresses remettent au goût du jour des classiques comme les œufs mayo, la blanquette, les poireaux vinaigrette ou le bœuf bourguignon.

Pourquoi ça marche à Paris? Le succès des bouillons repose sur une combinaison gagnante : un décor spectaculaire, une carte ultra-classique et des prix défiant toute concurrence. A une époque où la restauration parisienne tend à s’embourgeoiser, ces adresses offrent une alternative abordable, tout en conservant le charme du bistrot populaire.

Les plats servis sont simples, mais exécutés avec soin, jouant sur la corde de la nostalgie et du plaisir immédiat. L’expérience est fluide, rapide et efficace, correspondant parfaitement aux attentes des Parisiens et des touristes. La communication autour du phénomène, largement relayée sur les réseaux sociaux, renforce encore l’attrait de ces lieux.

Et en Belgique?

Freins possibles. Si la formule semble gagnante à Paris, elle a peu de chances de s’implanter durablement à Bruxelles. Contrairement à la capitale française, la Belgique dispose déjà d’une tradition forte de brasseries populaires. On y retrouve à la carte des plats proches de ceux des bouillons (blanquette, carbonnades, vol-au-vent). Ces établissements offrent un cadre plus chaleureux et une cuisine souvent plus généreuse. Sans parler d’une vraie culture de la bière, qui n’a pas d’équivalent dans les bouillons parisiens, très axés sur le vin en pichet.



De plus, la dimension patrimoniale qui fait le charme des bouillons est propre à Paris. La nostalgie du bouillon populaire et son ancrage historique dans la ville ne résonnent pas de la même manière en Belgique. À Bruxelles, l’attachement aux lieux de vie plus spontanés et à une convivialité moins formatée ne correspond pas au modèle structuré et ultra-rodé des bouillons. Enfin, si le positionnement tarifaire des bouillons semble être un atout, la Belgique bénéficie déjà d’une offre abordable en matière de restauration traditionnelle.

Un exemple? L’ouverture récente de Bouillon Bruxelles montre une possibilité. En misant sur une cuisine de tradition à prix serré, l’enseigne s’aligne sur les attentes d’un public belge attaché aux repas généreux et accessibles. Malheureusement, il semblerait que ce modèle très exigeant en termes de qualité et de personnel décline déjà. Niché dans un quartier touristique, le Bouillon de Bruxelles n’a pas droit à l’erreur. On notera également que depuis son ouverture, fin 2022, l’enseigne n’a pas fait d’émules.

Probabilité d’implantation: 3/10.

8.Le comptoir gastro

Origine. Inspirés de la culture du « counter » omniprésente au Japon, des oyster bars anglo-saxons et des bodegas espagnoles, les comptoirs gastronomiques se multiplient à Paris, offrant une expérience où le client est assis au plus près des cuisiniers. Ce format gagne également du terrain du côté des restaurants étoilés où le contact direct avec le chef devient un élément central du repas.

Une adresse comme Table Bruno Verjus résume à elle seule cette approche immersive, mêlant spectacle, interaction et excellence culinaire. Plutôt qu’un service traditionnel, les assiettes sont servies directement par les chefs, dans un ballet fluide et rythmé, à quelques centimètres des clients.



Pourquoi ça marche à Paris? Paris cherche toujours à renouveler l’expérience gastronomique en cassant les codes du restaurant classique. Ce format permet de désacraliser la haute cuisine, en rapprochant le convive de la préparation des plats. L’échange avec les cuisiniers devient un élément clé du repas, ajoutant une dimension didactique et immersive qui séduit les foodies.

En outre, ces comptoirs s’inscrivent dans une quête d’authenticité et de transparence: voir un chef dresser une assiette devant soi garantit une fraîcheur et une qualité perçue immédiatement, renforçant l’attractivité du concept.

Et en Belgique?

Freins possibles. Si le modèle du comptoir gastronomique s’exporte bien dans certaines villes, il rencontre des limites culturelles en Belgique, où la convivialité passe souvent par le partage à table plutôt que par un face-à-face avec la cuisine. Le rapport au restaurant reste plus ancré dans un cadre classique. Et la séparation entre cuisine et salle y est souvent moins remise en question qu’à Paris.

De plus, ces comptoirs nécessitent une exécution technique irréprochable, avec une fluidité de service qui peut être difficile à maintenir sur une grande échelle. Le format peut aussi sembler trop exclusif ou intimidant pour une clientèle habituée à une restauration plus spontanée et moins orchestrée.

Un exemple?



À Bruxelles, des enseignes comme Menssa de Christophe Hardiquest ou Eliane de Kobe Desramaults condensent le croisement « fine dining x comptoir ». D’autres occurrences sont à pointer comme Bartholomeus à Knokke ou le Comptoir de l’eau vive à Erpent. Il reste que ces initiatives sont perçues comme avant-gardistes et inhabituelles.

Probabilité d’implantation: 5/10.

9.La cuisine bourgeoise

Origine. Longtemps bousculée par la bistronomie et la cuisine fusion, la cuisine bourgeoise retrouve son lustre d’antan. Des plats codifiés par Auguste Escoffier au XIXe siècle reviennent sur le devant de la scène, portés par une nouvelle génération de chefs qui valorisent l’héritage culinaire français.

Jean-François Piège explore les terroirs dans son encyclopédie culinaire. Et ressuscite les recettes dans ses restaurants. Au Relais Plaza, Jean Imbert jongle avec cet héritage, dressant des plats inspirés des années 1880 dans une mise en scène contemporaine. Une tendance qui revisite les classiques sans céder sur leur authenticité.



Pourquoi ça marche à Paris? Paris aime le grand spectacle et la nostalgie bien orchestrée. Après des décennies d’expérimentation culinaire, la redécouverte de la cuisine de tradition agit comme un retour aux fondamentaux. La mise en scène joue un rôle clé : tables nappées, service en salle, argenterie étincelante… autant d’éléments qui renforcent le sentiment de voyage dans le temps. La cuisine bourgeoise offre aussi une certaine valeur refuge : généreuse, réconfortante, elle répond à un besoin d’ancrage dans un patrimoine culinaire solide.

Et en Belgique?

Freins possibles. La Belgique a toujours cultivé un rapport plus décontracté à la gastronomie. Si l’amour des bonnes choses est partagé, l’approche moins guindée pourrait freiner l’implantation d’une restauration qui mise sur le décorum et le formalisme du service. De plus, cette cuisine est souvent riche et coûteuse. Cela pourrait limiter son adoption hors des établissements gastronomiques.

Un exemple? Des adresses comme Bruneau by Maxime Maziers, Bozar Restaurant ou D’Eugénie à Emilie, le restaurant gastronomique d’Eric Fernez à Baudour, cultivent un attachement à la tradition, tout en modernisant certaines recettes. Dans un registre plus accessible, Les Brigittines à Bruxelles propose une cuisine de terroir généreuse, inspirée des plats canoniques français.



Probabilité d’implantation: 7/10.

10.Le bistrot

Origine. Symbole de l’art de vivre parisien, le bistrot est une institution qui mêle cadre feutré, cuisine canaille et service en salle soigné. Son histoire remonte au XIXᵉ siècle, où il était le lieu de rendez-vous des ouvriers et intellectuels. On y servait une cuisine simple mais généreuse, accompagnée d’un verre de vin. Au fil du temps, il a évolué vers une version plus codifiée et théâtralisée, où l’authenticité se mêle à une certaine mise en scène du patrimoine gastronomique français.

Aujourd’hui, la tendance du bistrot néo-traditionnel explose à Paris. Bistrot Minim’s, relancé par Laurent de Gourcuff et Paris Society, modernise le genre tout en conservant l’élégance de son adresse historique. Bistrot Micheline, orchestré par Gilles Goujon, joue la carte du bistrot de partage dans un lieu chargé d’histoire. Les Marches, avec son label « Les Routiers », reste quant à lui fidèle à une cuisine populaire et généreuse.



Pourquoi ça marche à Paris ? Paris cultive un rapport unique au bistrot, entre nostalgie et mise en scène. L’expérience ne se limite pas à l’assiette. Elle repose aussi sur des codes précis : nappes blanches ou tables en bois patiné, service en tablier long, argenterie vieillie. Ces établissements surfent sur l’idée d’un retour aux sources, où la cuisine se veut réconfortante mais sophistiquée. Et où l’on célèbre un certain art de recevoir.

Le public parisien est attaché à ces marqueurs culturels. Il voit dans le bistrot un cadre presque intemporel, entre convivialité maîtrisée et atmosphère feutrée. L’idée de « bien manger » s’y conjugue avec un service structuré et une certaine mise en scène du patrimoine gastronomique français.

Et en Belgique?

Freins possibles. Le bistrot parisien n’a pas réellement d’équivalent en Belgique. La restauration belge est plus spontanée, moins codifiée. Là où Paris chérit l’idée d’un repas ritualisé, où l’on prend le temps de se poser et d’observer le ballet du service, la Belgique préfère des formats moins formels. Dans les brasseries belges, la commande est souvent plus rapide, le service moins scénarisé. L’expérience ne repose pas autant sur le décor ou les rituels du bistrot français.

Autre écueil : la montée en gamme du bistrot à Paris, qui transforme un ancien repaire populaire en adresse chic et coûteuse. Ce positionnement pourrait ne pas passer en Belgique, où l’on attend d’un restaurant « traditionnel » une certaine générosité sans ostentation.

Un exemple? Certaines brasseries comme La Roue d’Or ou Les Brigittines à Bruxelles flirtent avec l’esprit bistrot, sans en adopter les codes. La distinction reste forte entre ces établissements belges et les néo-bistrots parisiens qui revendiquent une mise en scène précise du patrimoine culinaire français.



Probabilité d’implantation: 4/10.