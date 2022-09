Bière | CoHop, première coopérative de brasseurs artisanaux à Bruxelles, et désormais un bar

Depuis mai, la brasserie coopérative CoHop est opérationnelle, les brasseurs se partageant donc les cuves à tour de rôle. Ils ont aussi en commun de s’appuyer sur les circuits courts pour vendre leurs produits. À partir de ce vendredi, c’est sur le site même de CoHop, situé à l’Arsenal à Etterbeek, que les amateurs de bières pourront venir les déguster, puisque les pompes y sont mises en service et le bar ouvre ses portes.

On vous en parlait en 2021 déjà: CoHop, le projet bruxellois a pu, depuis les premières discussions des protagonistes début 2020, réunir 220 coopérateurs pour une levée de fonds de plus de 270.000 euros. Quatre brasseries séviront sur place: Janine, Witloof, DrinkThatBeer et 1B2T (ou « 1 bière, 2 déjà : tartines »).

La coexistence de ces quatre microbrasserie sur le même site permet d’offrir une « grande diversité de bières et de styles », commente Rémi Pequin, coordinateur de CoHop. « Nous travaillons ensemble et les brasseurs se réunissent souvent. On essaie de ne pas marcher sur le terrain de l’autre et nous pouvons ainsi proposer une gamme assez diversifiée. »



Équipé de 24 pompes, ce brewpub permettra largement à ces jeunes entreprises d’abreuver le grand public. Des fûts débiteront aussi des bières à façon produites chez CoHop pour l’un ou l’autre projet, ou des breuvages brassés pour et par la coopérative.



Celle-ci s’appuiera également sur sa brasserie, qui offre une capacité annuelle proche de 2.000 hectolitres, pour dispenser des formations destinées aux amateurs de bière n’ayant jamais ou peu brassé.

Si le bar ne sera ouvert dans un premier temps qu’en fin de journée (16h-23h), une sandwicherie est ouverte du mardi au vendredi sur le temps de midi et vient compléter l’offre de la microbrasserie coopérative. À découvrir sans plus attendre.