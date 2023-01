Ce livre nous incite à cuisiner des recettes « bonnes pour la planète »

Notre façon de cuisiner peut aussi refléter notre engagement écologique. Conçu en partenariat avec l’ONU pour guider les consommateurs dans leurs choix alimentaires tout en les incitant à se faire plaisir, un livre compile 75 recettes qui se veulent respectueuses du climat.

C’est un cadeau de Noël que les retardataires voudront peut-être offrir à leurs proches fondus de gastronomie et soucieux d’alléger l’empreinte carbone de leur assiette. L’ONG The Kitchen Connection Alliance a récemment publié, en collaboration avec l’ONU, un ouvrage réunissant 75 recettes de cuisine bonnes pour la planète.

Intitulé « The Cookbook in Support of the United Nations: For People and Planet« , le livre a été réalisé avec l’aide de chefs du monde entier, d’agriculteurs biologiques, de cuisiniers autochtones et de « food activistes ». Les chapitres sont répartis selon plusieurs thématiques, comme la biodiversité, la consommation durable, le changement climatique ou encore le gaspillage alimentaire. Même la conception du livre est écologique, puisque les pages sont imprimées sur du papier durable certifié par l’ONG internationale Forest Stewardship Council.

Des choix alimentaires importants

A l’intérieur, on y trouve bien sûr des recettes végétariennes et végétaliennes (mais pas que) provenant du monde entier avec, pour chacune d’entre elles, l’empreinte carbone correspondante. Une recette incite par exemple à préparer une ratatouille avec des produits « imparfaits », dans le but de sensibiliser les consommateurs à l’importance de limiter les déchets alimentaires. La cheffe cuisinière Ska Mirriam Moteane, originaire du Lesotho, propose également une recette de salade de pissenlit qui émet près de 90% de carbone en moins qu’un repas moyen dans les pays à fortes émissions, comme les États-Unis et la Chine.

A lire aussi: Repas de fêtes veggie: 15 recettes végétariennes et très chic

« Nous avons constaté que les habitants des pays les plus émetteurs au monde émettent, par leurs choix alimentaires, environ 3 kilogrammes de CO2 par repas. Les recettes de ce livre contiennent 58,6% de carbone en moins par rapport à un repas moyen provenant de régions du monde à fortes émissions », explique Earlene Cruz, fondatrice de Kitchen Connection et professeur à l’université de New York.

L’ouvrage est disponible à la vente sur Internet au prix de 29,99 dollars (soit environ 29 euros). Il devrait prochainement prendre la forme d’une série documentaire, « qui explorera les communautés autochtones et les zones reculées menacées par le changement climatique », précise un communiqué de l’ONU.