La chaîne de brasseries turques Big Chefs débarque en Belgique

Fin mars, la chaîne turque Big Chefs ouvrira son premier restaurant en Belgique. Ces brasserie sont notamment connues pour leur action de soutien aux agricultrices locales en Turquie. « Je veux donner plus d’opportunités aux femmes », déclare la fondatrice et entrepreneure Gamze Cizreli.

Le nom de Big Chefs ne vous dit peut-être rien, mais cette chaîne de brasseries est l’une des plus populaires de Turquie et du Moyen-Orient. On peut se rendre dans l’une de ces brasseries tout au long de la journée pour le petit-déjeuner, le déjeuner, pour boire un verre et bien sûr dîner. La carte propose des spécialités égéennes et levantines, mais on y découvre aussi des spécialités locales des pays hôtes. Dans le nouvel établissement installé à côté de l’opéra d’Anvers par exemple, il sera possible de commander un ragoût et des frites.

La chaîne est également connue pour ses intérieurs accueillants avec des fleurs fraîches, des canapés confortables, des livres et des tapis. « Il y a une certaine touche féminine », s’amuse Gamze Cizreli, fondatrice du concept. En janvier, l’entrepreneuse turque a été classée par Forbes parmi les 50 femmes de plus de 50 ans les plus influentes, et sa chaîne compte aujourd’hui plus de 80 succursales dans le monde entier. Outre Anvers, deux nouvelles brasseries ouvriront bientôt à Bruxelles et à Gand.



Soutenir les productrices locales

Il y a quelques années, Gamze Cizreli a lancé le projet « De nos agricultrices à votre table », dans le cadre duquel Big Chefs s’approvisionne en produits tels que confitures, dips, sauces et épices auprès d’une centaine d’agricultrices locales en Turquie. « Lorsque Big Chefs a commencé à se développer, nous nous sommes dit qu’il était temps de rendre la pareille », explique Gamze Cizreli. « De nombreuses femmes dans mon pays, mais aussi dans le monde entier, n’ont pas assez d’opportunités. Avec ce projet, nous voulons leur donner un coup de pouce supplémentaire ».

Ce projet sera-t-il également mis en œuvre en Belgique? « On en a bien l »intention », affirme l’entrepreneur. « Comme dans mon pays d’origine, je préférerais appliquer ce concept partout et donner aux agricultrices locales l’occasion de proposer leurs produits artisanaux et régionaux. La recherche de partenaires potentiels a également commencé en Belgique », ajoute Mme Cizreli.