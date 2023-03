Les meilleurs sommelier et sommelière belges 2023 sont… Frédéric Cabus et Ona Rombaut

Frédéric Cabus, du restaurant « La Table de Maxime » à Paliseul, en province de Luxembourg et Ona Rombaut, du bar à vins « Wijnbaar » à Gand, ont été désignés lundi respectivement Sommelier et Wine Lady pour l’année 2023.

Ils ont été élus à l’issue d’un processus entamé en novembre 2022, auquel ont participé 12.500 votants, professionnels et consommateurs.

Les organisateurs soulignent qu’il s’agit bien d’une élection et non d’un concours : c’est une reconnaissance pour le meilleur sommelier de l’année sur le terrain, qui est récompensé pour son investissement quotidien et son professionnal

isme. Pour obtenir le titre, les candidats doivent répondre à un certain nombre de critères : travailler dans un restaurant belge et avoir une expérience professionnelle suffisante, mais également maîtriser les connaissances techniques et des compétences en matière de communication.

En outre une connaissance des aspects techniques d’une carte des vins, tout en garantissant la gestion de cette carte et le rapport qualité-prix, est primordiale, précisent encore les organisateurs.

À l’occasion de cette 13e édition du concours, la bière a été introduite dans les épreuves de sélection. Les lauréats ont été proclamés lundi dans les locaux de l’Institut Emile Gryzon du CERIA (Centre d’Enseignement et de Recherches des Industries Alimentaires et Chimiques) à Anderlecht.

À cette occasion, les responsables du Club gastronomique Prosper Montagné Belgique, co-organisateur de l’élection des meilleurs sommeliers, ont annoncé que le chef David Martin (du restaurant La Paix à Anderlech), serait l’ambassadeur du concours de maîtrise « Premier Chef de Belgique 2024 ».

Le Club Prosper Montagné a été fondé en 1952. L’ASBL réunit les plus grands noms du monde culinaire de Belgique et vise à soutenir des jeunes professionnels dans leurs ambitions, à défendre et promouvoir la gastronomie belge ainsi que l’usage des produits de notre terroir.