Vin: Une récolte « record » annoncée en Champagne

Les vendanges dans le vignoble champenois en France ont débuté ce week-end dans l’Aube, même si la majorité des communes de l’appellation commenceront à récolter les grappes à partir de jeudi pour une année qui s’annonce « record » en volume, a annoncé dimanche le Comité champagne.

Si les premiers coups de sécateur ont déjà été donnés à Montgueux (Aube), les récoltes commenceront pour la majorité des 319 communes de l’appellation à partir du 7 septembre, a indiqué à l’AFP David Chatillon, président de l’Union des maisons de champagne et co-président du Comité champagne.

Les dates de début de vendanges autorisées sont fixées pour chaque commune et chaque cépage (Chardonnay, Pinot noir et Meunier) et s’échelonnent cette année jusqu’au 16 septembre.

Cette récolte « s’annonce sur le plan des volumes absolument record », avec un poids des grappes « jamais atteint » autour de « 220 grammes » contre « 175 grammes » pour le précédent record en 2005, a détaillé M. Chatillon.

Sur le plan qualitatif, « avec la météo de début août, nous avons vu apparaitre quelques foyers de botrytis que nous suivons de près », mais « pour l’instant ça n’explose pas » et « la météo de ces jours-ci, qui s’annonce très belle, est idéale, elle permettra de sécher ces foyers de pourriture ».

Ainsi « nous pouvons rentrer quelque chose de très beau et comme il y a beaucoup de quantité, on va pouvoir sélectionner de meilleures grappes », s’est réjoui M. Chatillon.

Les vignerons et les maisons de champagne ont décidé de fixer à 11.400 kilos à l’hectare le rendement commercialisable de la vendange 2023.

Après une année 2021 déjà excellente, portée par la réouverture des bars et restaurants après la pandémie de Covid-19, la prestigieuse boisson avait confirmé son rebond en 2022, avec 325,5 millions de bouteilles vendues (+1,6%), le plus haut volume en 15 ans, selon le bilan annuel du Comité interprofessionnel du vin de champagne (CIVC).