Voici les boulangeries-pâtisseries préférées de Wallonie en 2023

Le pain, c’est sacré, et le travail bien fait, ça se récompense. Ainsi, les noms des 100 boulangeries-pâtisseries préférées des Wallons viennent d’être divulgués au grand public ce mercredi. Voici les grands gagnants de chaque province.

La Wallonie compte des centaines d’artisans, francophones et germanophones confondus.

Cette année, plus de 19.000 clients ont voté afin d’élire les meilleurs parmi les 627 pris part au vote parmi les Maîtres Boulangers-Pâtissiers qui ont choisi de participer à cette « compétition ». La proximité, la production locale ou encore le soutien aux circuits courts pour des produits frais et de qualité, mais aussi et évidemment le savoir-faire ont été les critères principaux pour établir ce classement.

Les lauréats par province sont :

Province du Hainaut : Boulangerie Pâtisserie Artisanale Le Tordoir – Permentier à 7170 Fayt-lez-Manage

Province de Namur : Boulangerie Pâtisserie Vranckx à 5000 Namur

Province de Liège : Boulangerie Schreiber Arnaud à 4710 Lonten

Province du Brabant wallon : Grains de vanille à 1330 Rixensart

Province du Luxembourg : Sylvain Poncelet à 6900 Marche-en-Famenne

Découvrez la carte recensant les 100 adresses préférées des locaux, à ne pas rater donc:

