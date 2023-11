Qui sont les chef, pâtissier et sommelier de l’année élus par le Gault & Millau France

Le chef Yoann Conte, connu pour son restaurant au bord du lac d’Annecy dans les Alpes françaises, a été consacré lundi soir cuisinier de l’année par le guide Gault et Millau, l’un des plus réputés de France.

Disciple de Marc Veyrat dont il a racheté l’établissement, le Breton Yoann Conte, 49 ans, est déjà couronné de deux étoiles Michelin pour son restaurant « La table de Yoann Conte » à Veyrier-du-Lac (Haute-Savoie).

« Il y a peu de chefs qui ont cette capacité à inventer et cette puissance de création. A chaque fois, il peut sortir 10-15 plats différents, jamais vu, de plus en plus étonnants », déclare à l’AFP Marc Esquerré, responsable de la rédaction du guide gastronomique.

Il se dit notamment « ébloui » par sa lotte travaillée comme une charcuterie avec citron caviar, galette de sarrasin et boudin noir.



« On rêve souvent d’un plat qui concentre tous les plats et c’est ce genre de plat où il y a tout et tout est en harmonie. Ce sont des plats très compréhensibles et en même temps uniques ».

Narae Kim de l’hôtel Park Hyatt Paris-Vendôme, dont le dessert au chocolat a été servi à la soirée de gala, a été élue pâtissière de l’année.

Jean-Baptiste Klein de « La Table d’Olivier Nasti » en Alsace (est) est élu sommelier de l’année, un an après la consécration du chef Olivier Nasti comme cuisinier de l’année.