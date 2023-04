Bouillon de « déchets verts »

Ingrédients pour 1 litre

Déchets végétaux (pour le bouillon, on peut en utiliser de toutes sortes, des épluchures de pommes de terre, des pelures d’oignons, de l’ail, des champignons restés un peu trop longtemps au frigo, du persil, bref: tous les déchets de légumes que l’on jette d’habitude)

1 piment

sel

thym ou romarin

la croûte d’un morceau de parmesan

2 feuilles de kombu (facultatif) 2 c à s d’huile d’olive

Pour agrémenter la soupe:

200 g de nouilles soba

2 c à s de flocons de bonite

20 g de wakame séché

1 c à c de sésame noir