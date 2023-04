Tortilla d’épluchures de pommes de terre et chorizo

La pomme de terre reste un incontournable en cuisine. Sa polyvalence en fait un ingrédient très apprécié. Mais saviez-vous que les épluchures de pommes de terre sont-elles aussi pleines de surprises? Pourquoi ne pas en faire des chips ou les servir frites ou grillées avec un peu de sel et de l’aïoli, ou les transformer en tortilla?

Ingrédients pour 6 personnes

600 g d’épluchures de pommes de terre bien lavées

1 oignon doux

100 g de chorizo

250 ml d’huile d’olive

6 œufs sel et poivre

1 c à c de paprika fumé

Préparation

1. Couper les épluchures de pommes de terre en petits morceaux. Eplucher et couper l’oignon en demi-lunes. Couper le chorizo en tranches. Faire chauffer un bon filet d’huile d’olive dans une poêle de 21 cm de diamètre et y faire revenir la moitié des pelures de pommes de terre, de l’oignon et du chorizo. Assaisonner de sel, de poivre et de paprika fumé. Répéter l’opération avec le reste des épluchures, l’oignon et le chorizo.

2. Pendant ce temps, fouetter les œufs dans un bol. Saler et poivrer.

3. Ajouter les épluchures aux œufs et bien mélanger. Faire chauffer un autre filet d’huile d’olive dans la poêle et verser la pâte dans la poêle. Faire frire à feu vif jusqu’à ce que les œufs deviennent fermes sur les côtés (environ 5 minutes). Baisser le feu et secouer la poêle pour que la tortilla se détache de la poêle. Placer une grande assiette sur la poêle et retourner la poêle. Replacer la tortilla dans la poêle et cuire encore deux minutes. L’intérieur peut encore être légèrement liquide.

