Le restaurant Pure C de Sergio Herman perd d’un coup ses deux étoiles

Pure C, le restaurant de Sergio Herman à Cadzand, a perdu d’un coup ses deux étoiles lors de la cérémonie de remise des prix Michelin aux Pays-Bas, qui se tenait ce lundi 24 avril.

Et pourtant, il n’y a pas si longtemps de ça, en 2018 pour être exacts, le célèbre guide rouge ne tarissait pas d’éloges à l’égard de Pure C, louant « l’interaction créative impressionnante que le chef Bakker crée avec les délices des polders et de la mer » ainsi que « les plats extrêmement fascinants, et cela donne une expérience éblouissante ». Et pourtant, cinq ans plus tard, le restaurant en bord de mer de Sergio Herman vient de perdre d’un coup ses deux étoiles.

Un deuxième coup dur pour l’enfant prodige de la gastronomie flamande, puisque Syrco Bakker, le chef aux commandes des cuisines de Pure C, avait annoncé en décembre dernier vouloir élargir son horizon culinaire. Dès fin avril, il quittera ainsi Cadzand pour ouvrir son propre restaurant à Ubud en Indonésie. Des étoiles pleins les yeux malgré tout?