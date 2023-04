Chips de feuilles de chou-fleur et dip épicé

Le chef Yotam Ottolenghi est le sauveur des feuilles de chou-fleur. Il nous a appris que ce légume peut être mis au four avec ses feuilles et qu’elles sont comestibles, et délicieuses. Si votre recette n’inclut pas les feuilles, ne les jetez pas, et transformez-les en chips croquantes. Servez-les avec un dip épicé et bluffez vos invités.

Ingrédients pour 4 personnes Les feuilles de 2 choux-fleurs

2 c à s d’huile d’olive

une pincée de gros sel

une pincée de piment d’Alep (ou de flocons de piment) Pour le dip:

2 c à s de mayonnaise

2 c à s de yaourt entier

½ citron confit

1 gousse d’ail

le jus et le zeste d’un citron

1 c à c d’huile pimentée

Préparation

1. Préchauffer le four à 200 °C.

2. Couper les grandes feuilles en deux et retirer les morceaux les plus durs. Les conserver dans un bol avec de l’eau et les proposer en snack (les morceaux durs deviendraient coriaces au four, mieux vaut les manger crus). Dans un bol, enduire les feuilles d’huile d’olive et les assaisonner de sel et de piment d’Alep. Etaler les feuilles sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé sans les superposer. Les faire cuire au four pendant environ 10 minutes, jusqu’à ce qu’elles soient croustillantes. Lorsqu’elles commencent à brunir, elles sont prêtes. Répéter l’opération pour le reste des feuilles.

3. Pour le dip: Hacher le citron confit très finement. Dans un bol, mélanger la mayonnaise et le yaourt et râper une gousse d’ail. Incorporer le citron confit, le jus de citron et l’huile pimentée. Décorer le tout du zeste de citron.

4. Placer les feuilles sur un plateau et saupoudrer d’une pincée supplémentaire de piment d’Alep et de gros sel.

