Chloé Roose (34 ans)

Fondatrice de Brussels Kitchen

Cela fait plus de douze ans que Chloé Roose arpente les rues de Bruxelles à la recherche de ce que la capitale fait de plus gourmand. Restaurant, épicerie fine ou café, rien n’échappe à son œil affuté, chaque découverte gourmande étant aussitôt compilée sur son blog et son compte Instagram, ce qui ne l’a pas empêchée de trouver le temps de rédiger plusieurs ouvrages culinaires.



brusselskitchen.com