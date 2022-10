Vin, bière, cocktails, champagne: combien de calories se cachent dans votre boisson alcoolisée préférée?

Champagne, cocktails exotiques, vins vieux ou jeunes, liqueurs maison… Au-delà des conseils de prudence, méfiez-vous des calories cachées !

Même si les étiquettes des bouteilles d’alcool n’indiquent pas (encore !) la valeur calorique du contenu, l’alcool fait grossir. Un gramme équivaut à 7 kcal, contre 9 kcal pour un gramme de graisse. Mais une étude de la Royal Society for Public Health britannique (voir encadré ci-dessous) révèle que 75 % des amateurs d’alcool sont incapables d’évaluer correctement le nombre de calories contenues dans un verre de leur boisson favorite.

Vous n’avez pas envie de vous lancer dans de savants calculs avant de porter un toast ? Vous trouverez ci-dessous, en plus des équivalents caloriques des principales boissons alcoolisées, une estimation des efforts – sportifs ou non – à réaliser pour les éliminer.

Légères, les bulles !

Les soirs de fête, la coupe de champagne est souvent de mise. Et c’est tant mieux, car c’est un des alcools les moins caloriques : 75 kcal. Ce qui correspond quand même à 22 minutes de marche, 9 minutes de jogging ou 12 minutes sur votre vélo !

À l’apéro

Si l’apéritif est redoutable pour la ligne, c’est surtout la faute aux amuse-bouche. Mais méfiez-vous quand même des boissons. Ainsi, au rayon des boissons alcoolisées, un verre de cidre vous procure 50 kcal, un verre de sangria 150 kcal, les apéros à base de vin 55 kcal/verre, la vodka 90 kcal, le pastis 110 kcal, le whisky 120 kcal et le martini 130 kcal/verre.

Côté boissons non alcoolisées, un grand verre de jus de fruit frise quand même les 100 kcal, et un soda non light atteint 150 kcal.

Rouge, rosé ou blanc…

La plupart des vins – vins rouges 12° (Beaujolais, Bordeaux, Bourgogne, Chardonnay…), vins rosés 12° (Cabernet, Côtes de Provence…) et vins blancs secs 12° (vins d’Alsace, Pinot blanc, Côtes-du-Rhône…) – oscillent entre 80 et 90 kcal/verre, soit 7 minutes de natation, 20 minutes de tennis de table ou de taï-chi, ou une demi-heure de promenade-avec-chien.

Attention aux vins doux naturels (Muscat, Banyuls) qui peuvent vous apporter jusqu’à 150 kcal/verre. Vous les perdrez en une heure de nettoyage ou une demi-heure à tondre la pelouse ! La valeur énergétique des vins blancs liquoreux (Sauternes, Monbazillac) tourne autour de 100 kcal/verre. Pour vous en débarrasser, comptez 26 minutes de marche ou 11 minutes de jogging.

Garçon, une bière !

La bière est-elle plus calorique que le vin ? En gros, la réponse est oui : 105 kcal pour une pils de 25 cl, 111 pour une blanche, 130 pour une Kriek lambic, 160 pour une bière d’abbaye, plus de 200 pour une Guinness… Le proverbe « Là où le brasseur passe, le boulanger ne passe pas » garde toute son actualité !

Un petit cocktail ?

Les cocktails, déjà faussement inoffensifs en termes d’alcoolémie, peuvent aussi avoir des effets inattendus sur le poids…

Les plus banals – gin tonic ou vodka tropicale – dépassent déjà les 200 kcal, et un simple cocktail au champagne atteint 250 kcal. Parce qu’ils se situent au-dessous de 220 kcal/verre, le Cosmopolitan (vodka, triple sec, jus de canneberge et jus de citron vert – 150 kcal/verre) et le Mojito (rhum, citron vert et feuilles de menthe fraîches – 160 kcal/verre) échappent de justesse aux chasseurs de calories, qui ferment également les yeux sur le Fog Cutter (rhum blanc, gin, cognac, xérès, jus de citron, jus d’orange, sirop d’orgeat), avec ses 225 kcal/verre.

Mais que dire du Mai Tai, à base de rhum et de curaçao, à 350 kcal, ou du White Russian, vodka, liqueur de café, lait et glaçons, qui affiche 425 kcal ? Le Piña Colada (rhum blanc et brun, jus d’ananas et lait de coco) peut atteindre 650 kcal, le Margarita (tequila, liqueur d’oranges et jus de citrons verts) 740 kcal et le Long Island Iced Tea, que certains surnomment « le Big Mac des cocktails », mélange de vodka, gin, rhum blanc, triple sec, tequila, jus de citron et coca-cola, culmine à 780 calories ! Pour en combattre les effets, il ne faut pas moins de deux heures d’exercices intensifs dans un club de fitness !

Par Marie-Françoise Dispa