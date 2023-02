Dans notre viseur: 5 livres de cuisine aussi gourmands qu’inspirants

On mange quoi ce soir ? Sempiternelle question qui nous taraude tous, on est bien souvent en panne d’inspiration face à notre frigo. Et on a (bien souvent) marre de (re)faire les mêmes choses. Et si on s’essayait à de nouvelles recettes ?

Histoire de briser notre routine culinaire et de réveiller nos papilles gustatives avec de nouvelles saveurs gourmandes, on a sélectionné pour vous 5 livres sortis récemment qui nous font saliver. De la cuisine coréenne en passant par le « One Pot » tout en flânant le long de la Méditerranée, on se régale. Besoin d’inspiration en cuisine ? Suivez le guide !

Cuisine coréenne maison de Jina Jing

La déferlante coréenne continue de s’abattre sur nous. Et pour notre plus grand plaisir ! Notamment -dans ce cas-ci-, nos papilles nous remercient.

En Corée, la cuisine est un véritable art de vie. On prépare d’ailleurs bien souvent le kimchi (condiment typiquement coréen à base de choux et de pâte de piment) en famille. Et c’est par cette porte intime que l’on rentre au cœur de cette gastronomie si complexe et gourmande.

Dans son ouvrage, Jina Jing nous propose 100 recettes, truc et astuces et nous livre ses meilleures techniques pour cuisiner comme en Corée mais de chez soi. Et on ne sait pas vous, mais on salive déjà d’impatience.

Cuisine Coréenne Maison, octobre 2022, Marabout

One de Jamie Oliver

Et si on pouvait tout cuire dans un seul et unique plat ? Laisser mijoter le tout sans mille et une préparations au préalable ? Se régaler tout en minimisant la vaisselle ?

C’est le fameux concept des « One Pot » (pot unique en français dans le texte). Et c’est le sujet même du dernier livre du chef britannique Jamie Oliver. Tout faire dans un seul et même plat. Avec 8 ingrédients maximum. Bref, idéal pour les soirs de flemmes ou quand les envies gourmandes dépassent les efforts culinaires prêts à être fournis . Au menu ? Près de 100 recettes sucrée et salées à tester de toute urgence.

One, septembre 2022, Hachette éditions

Méditerranée de Mireille Sanchez

Et si, pour contrer la grisaille et le temps maussade de cette fin d’hiver, on partait au soleil ? C’est ce que nous propose l’ouvrage Méditerranée en nous offrant un véritable périple autour du bassin méditerranéen.

A travers 24 pays, et sur près de 5000 ans d’histoire, Mireille Sanchez nous livre une véritable bible de cette cuisine chargée de soleil avec plus de 1300 recettes aussi gourmandes que riches en saveur. Ainsi, du Portugal au Liban en passant par l’incontournable Croatie et la Tunisie, c’est toute la culture culinaire du bassin qui est décortiquée et mise à notre portée. Pour une sacrée dose de couleurs dans nos assiettes.

Méditerranée, octobre 2022, éditions de la Martinière

Gravement bon de Sophie Dumont

La cheffe ultra-connectée Sophie Dumont nous régale avec son dernier recueil de recettes « Gravement bon ». Forte d’une communauté rassemblant plus de 120 milles personnes sur Instagram, elle nous livre ses meilleures recettes familiales aussi simples que réconfortantes.

Allant des plats express à préparer en semaine, à ceux pour épater la galerie, l’ancienne pâtissière de chez Wittamer désormais cheffe de son propre restaurant dans le Pajottenland nous fait saliver. Ainsi, carbonnades à l’italienne, penne aux boulettes de viande et poivron grillé au four ou encore le très intrigant (et alléchant) Waffle-burgers dry-aged beef, raclette et sauce spéciale, se côtoient dans ce joli ouvrage gourmand.



Emaillé de tous ses petits moments de vie , ses « happy moments » comme elle aime les appeler, Sophie Dumont nous invite avec « Gravement bon » à lâcher prise, mettre notre play-list favorite, cuisiner et puis surtout, savourer et profiter de la vie. Le tout bien accompagné, évidemment.

Happy Moments, « Gravement bon », 2022, éditons Racine

Test Kitchen, Extra Good Things, de Yotam Ottolenghi

Second volet de la série « Ottolenghi Test Kitchen », Extra Good Things se révèle tout aussi gourmand que son prédécesseur. Là où « Shelf Love » faisait la part belle à nos fonds de placards et aux trésors insoupçonnés qui s’y trouvaient, Extra Good Things quant à lui amène un twist à nos plats de tous les jours.

Des sauces aux condiments, en passant par des assaisonnements spécifiques, le tout – comme à l’habitude du chef- bourré de créativité, le chef nous lire ses trucs et astuces et explores toutes ces petites choses (Extra Good Things, le nom ne vient pas de nulle part) qui peuvent sublimer nos plats.

Boulettes de feta et sauce au piment frais, carottes rôties et sauce aigre-douce, shawarma de chou-fleur et tahini vert… En 80 recettes on élève nos petits plats du quotidien, et on se régale !