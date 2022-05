Des chefs belges dans la course pour la Coupe du monde de la Gastronomie à Abu Dhabi

Sam Van Houcke, chef et propriétaire du restaurant Maste à Gand et son bras droit, le chef de cuisine Simon Caboor, partent ce jeudi pour Abu Dhabi afin de participer à la finale mondiale du Global Chefs Challenge, également appelée « coupe du monde de la gastronomie », qui se déroulera du 30 mai au 2 juin. C’est ce qu’a annoncé Horeca Vlaanderen dans un communiqué de presse mercredi.

En gagnant à l’Étoile de la cuisine belge en 2018, le duo Van Houcke-Caboor s’est qualifié pour la finale européenne du Global Chefs Challenge en février 2019 à Rimini, en Italie. Là aussi, ils ont triomphé et obtenu un billet pour la finale mondiale, qui aura lieu un an plus tard.

Le covid avait jeté un pavé dans la mare. Aujourd’hui, plus de trois ans après leur qualification, le moment est enfin venu.

Lors du Global Chefs Challenge dans la capitale des Émirats arabes unis, les chefs devront montrer leurs compétences culinaires dans trois catégories : Global Chef, Global Young Chef et Global Pastry Chef.

Dans la catégorie « Global Chef », la délégation belge sera en compétition avec 17 autres grands chefs.

Le mardi 31 mai, ils devront concocter en 5 heures, un menu de quatre plats « dont le critique Michelin moyen ne peut que rêver », diront-ils.

Après une compétition de deux jours, un duo sera déclaré au top de la gastronomie mondiale.

De nombreux mois d’entraînement, d’essais – erreurs arrivent à leur point culminant, ont confié les deux chefs belges: « Nous nous sommes entraînés pour cela depuis 2019. Participer à un concours de cuisine à Abu Dhabi est une véritable entreprise. La logistique, l’organisation, cela implique beaucoup de choses. Il est maintenant temps de laisser nos plats parler. Nous espérons obtenir un résultat dont nous pourrons être fiers. »