Brothway, une marque belge de bouillons à siroter

Découverte de notre gourmande Belgique, avec des produits locaux qui subliment un savoir-faire forcément unique.

– Quoi: Brothway

– Spécialité: Les bouillons biologiques

– Où: A Michelbeke, dans les Ardennes flamandes, depuis 2022

Avez-vous déjà laissé mijoter quelques kilos d’os de bœuf pendant un jour et une nuit, voire un peu plus? Le bouillon obtenu est un élixir si puissant et si réconfortant qu’il possède le don de faire disparaître tous les coups de blues. Ses propriétés sont nombreuses: collagène, minéraux, protéines et glucides en font un super-bouillon très nutritif. En Amérique, il fait fureur depuis des années: on trouve même des bars qui lui sont dédiés. La bonne nouvelle? Pour ceux qui n’ont pas forcément le temps (ni l’envie) de passer 72 heures à faire mijoter des carcasses, il existe Brothway, une entreprise belge qui s’est récemment lancée sur le marché des bouillons à siroter.

Le nom de Frederiek Ballière était déjà connu dans le secteur. Depuis plusieurs années, l’homme fournit particuliers et restaurants sous les noms de Belfond et Biofond. Ces arômes forts destinés à agrémenter les sauces et les soupes ne sont pas seulement appréciés en Belgique, mais aussi à l’étranger, où le concept d’une tasse de bouillon à la place d’un café ou d’un thé a déjà séduit bon nombre de fidèles. «C’est la boisson parfaite après l’effort, explique Frederiek. Elle contient un mélange idéal de glucides et de protéines, ce qui favorise la récupération. C’est aussi la promesse d’une pause saine.»

Frederiek Ballière: «Le bouillon, c’est la boisson parfaite après l’effort. C’est aussi la promesse d’une pause saine.» © Tony Le Duc

Cinq saveurs sont aujourd’hui disponibles. «Nous utilisons le moins de sel possible, car nous mettons l’accent sur les autres arômes, complète Frederiek. Mon préféré est le Thai chicken, aux goûts de piment, de gingembre et de citronnelle.» Outre les bouillons classiques de bœuf, de poulet et de légumes, Frederiek a également imaginé une version au homard et aux crevettes grises. «Un bouillon salé qui constitue également une base idéale pour une soupe de nouilles, par exemple.» Pour les façonner, seuls des ingrédients biologiques sont retenus. Une évidence pour le cuisinier: «Je voulais à la fois de la qualité et du local. Le tout sans exhausteurs de goût ni conservateurs. En stérilisant nos bouillons sous pression, nous leur garantissons une longue durée sans aucun additif», détaille-t-il. En conservant la bouteille de bouillon de poulet ou de bœuf au réfrigérateur, vous observerez la formation d’une couche gélatineuse due à la dose de collagène présente dans le liquide. Une protéine très recherchée que l’on trouve dans les cosmétiques ou les compléments alimentaires, car elle est responsable de l’élasticité de la peau et des articulations…

L’avenir? Il est prometteur, même si le Plat pays est encore un brin sceptique. «Aux Pays-Bas, en France et en Allemagne, le lancement de Brothway s’est déroulé à merveille. Chez nous, on reçoit encore beaucoup de questions et on doit rassurer les consommateurs. Le concept tarde à décoller, mais c’est justement notre objectif d’inverser la tendance. Même si la croissance ne doit pas être trop rapide, car notre petite entreprise ne compte que trois employés!»