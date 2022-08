La box repas Ekomenu lance le concept « d’empreinte alimentaire »

La « box repas » Ekomenu informe ses clients de l’impact de ses choix de repas sur sa santé et sur l’environnement. Explications.

Le fournisseur de boites repas livrées à domicile Ekomenu lance sa propre variante de scores écologiques et nutritionnels : il indique désormais l' »empreinte alimentaire » des choix de repas de ses clients.

La société veut les encourager à atteindre certains objectifs chaque semaine en se basant sur différents scores affichés. Il ne s’agit pas seulement des émissions de CO2, mais aussi de la consommation d’eau et du bilan nutritif. La société émet pour chaque repas sélectionné 4 scores : un score « légumes », « vitalité », « CO2 » et « eau ».

Chaque score peut être amélioré en choisissant ses repas, par exemple ceux qui sont à base de légumes auront logiquement une empreinte écologique moindre que ceux à base de viande. Le score « légumes » incite les consommateurs à opter pour davantage de produits verts (minimum 300 grammes par jour, ou 2100 grammes par semaine).

A la fin de sa commande, le consommateur découvre l’ impact des recettes choisies sur sa santé mais aussi sur le bien-être de la planète. A lui alors de faire d’autres choix (ou pas) pour diminuer ses émissions de C02 (max 930 grammes par repas) ou augmenter son score « vitalité ». Les recettes vegan remportant la palme des réductions d’émissions de C02. De quoi se permettre un autre jour de la semaine un plat à base de viande. Les quantités sont estimées en vue de ne pas commettre de gaspillage (et tant pis s’il n’y a pas de délicieux restes pour le lunch du lendemain midi au bureau).

Bien sûr, certains plats ont une empreinte alimentaire moins positive, comme les recettes à base de bœuf ou de veau. Mais nous montrons aussi cet impact Jack Stroeken CEO d’Ekomenu

Score « vitalité »

Le score « vitalité » est basé, lui, sur des recherches scientifiques concernant l’impact de l’alimentation sur les maladies et l’espérance de vie. Plus le score est élevé, plus le risque de maladie cardiovasculaire, de diabète, d’obésité, ou de cancer est faible. L’objectif hebdomadaire est de collecter 700 points « vita» (100 points par repas) en mangeant une grande quantité de légumes, de céréales complètes, des noix et des graines et en évitant la viande et le sel.

Ekomenu utilise principalement des produits locaux, de saison et biologiques. Elle a été élue « box repas la plus durable » du Benelux par B Lab, l’organisation internationale à but non lucratif pour l’économie durable. La société encourage ses clients à se diriger vers le circuit-court et la filière bio.

Selon son CEO Jack Stroeken, les repas de la boîte émettent en moyenne 45 % de CO2 en moins que le repas moyen de supermarché et consomment 50 % d’eau en moins. Jack Stroeken met aussi en avant la philosophie transparente de sa société: « Bien sûr, certains plats ont une empreinte alimentaire moins positive, comme les recettes à base de bœuf ou de veau. Mais nous montrons aussi cet impact. Nous voulons être 100% transparents, afin que les clients puissent constater par eux-mêmes l’impact de leurs choix alimentaires. »