Nouvelle version du Nutri-Score : de meilleurs résultats pour les poissons gras et le pain complet

Le Nutri-Score, qui indique dans quelle mesure une denrée alimentaire est saine, a été mis à jour. Les poissons gras et le pain complet obtiendront un meilleur score à l’avenir, tandis que la viande rouge, les noix et les graines obtiendront un moins bon score.

Le Nutri-Score a été introduit en 2018 afin de donner une indication visuelle du score santé d’une denrée alimentaire. Ce classement est basé sur la quantité de calories présentes, les sucres totaux, les graisses saturées, le sel, les protéines, les fibres, les fruits, les légumes et les noix. Le Nutri-Score aide le consommateur à comparer les produits au sein d’un groupe alimentaire donné. Il est cependant critiqué car il ne donne pas beaucoup d’informations sur le caractère sain du produit en lui-même.

L’algorithme à l’origine de ces scores – qui vont de A (le plus sain) à E (le plus malsain) – a été examiné à la loupe par un groupe de spécialistes. Une mise à jour était nécessaire afin de mieux refléter les recommandations diététiques actuelles. Par exemple, il a été décidé de resserrer le seuil entre les catégories A et B d’un point. Par conséquent, moins de produits se retrouveront dans la catégorie la plus saine.

Les poissons gras obtiennent de meilleurs résultat

En outre, les noix et les graines ont été transférées de la catégorie des fruits et légumes à celle des graisses et des huiles. Une distinction a également été faite entre la viande rouge et la viande transformée d’une part et la volaille d’autre part. Une distinction supplémentaire a également été ajoutée dans catégorie des poissons, de sorte que les poissons gras obtiennent désormais un meilleur score. C’est également le cas de certaines huiles, comme l’huile d’olive.

Plus tard dans l’année, le groupe de spécialistes se penchera également sur une éventuelle adaptation de la catégorie des boissons. L’objectif est de les finaliser d’ici la fin de l’année, après quoi de nouvelles lignes directrices seront mises en place. Les producteurs bénéficieront d’un délai de transition suffisant pour adapter leurs emballages.

Le label Nutri-Score est utilisé dans sept pays européens : Belgique, Allemagne, France, Luxembourg, Pays-Bas, Espagne et Suisse. Le label n’est pas obligatoire dans notre pays.