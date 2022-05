La cuisine du Moyen Âge à découvrir dans la région du Zwin

Une trentaine d’entrepreneurs de la région frontalière du Zwin, proposeront ces prochains mois des créations culinaires sur le thème « le Moyen Âge dans l’assiette ». Le projet a été présenté mardi à Damme. Les cyclistes qui empruntent le « circuit des ports disparus », lancé en 2021, pourront déguster ces plats en différents endroits.

« Le département archéologie de l’UGent étudie depuis des années le Zwin médiéval. Les fouilles ont révélé des résultats surprenants au sujet des ingrédients de l’époque, les habitudes alimentaires et les méthodes de préparation au Moyen Âge », explique Jeroen van Vaerenbergh, archéologue alimentaire.

Ce dernier a travaillé une trentaine d’entrepreneurs locaux, des glaciers et brasseurs notamment, pour développer de nouveaux produits, snacks et boissons, allant de pains médiévaux à la levure de bière et des confitures aux épices, à de la glace aux agrumes ou un cocktail à l’extrait… de maquereau.

Les touristes et cyclistes qui passent par la région pourront découvrir ces spécialités dès le 1er juillet. Les adresses se trouvent sur le site internet www.verdwenen-zwinhavens.be