Icône estivale: l’Aperol Spritz, ce qu’il faut savoir sur l’apéritif star de l’été (et comment bien le préparer)

Sa couleur orangée inonde les terrasses dès le retour des beaux jours. Peu alcoolisé, pas trop sucré et au goût riche et complexe, l’Aperol Spritz est l’apéritif parfait à siroter lors de nos chaudes journées d’été. Retour sur sa folle histoire.

C’est sans nul doute l’un des incontournables de l’été, avec ses nombreux glaçons et son côté rafraîchissant l’Aperol Spritz – dont la couleur n’est pas sans évoquer un sublime coucher de soleil – se laisse boire à l’envi tout l’été durant.

D’ailleurs Bruxelles sera submergée par la vague orangée 10 jours durant pour l’Aperol District. Sur la place Poelaert, l’apéritif italien est mis à l’honneur du 21 juin, entrée officielle dans l’été. Mais d’où vient ce cocktail mordoré, décidément favori des beaux jours ? C’est que l’histoire de notre élixir au goût d’orange amère est plus complexe qu’il n’y parait…

Des origines autrichiennes

Cette aventure débute il y a plus d’un siècle, dans la ville de Padoue en Vénétie. Luigi et Silvio Barbieri héritent en 1912, de la société de liqueurs de leur père Giuseppe. Après sept années d’expérimentation, la recette de l’Aperol est enfin commercialisée. Composé d’oranges amères, de gentiane et de rhubarbe, la saga orangée est lancée. Mais pour retrouver les débuts de l’aperitivo vénitien, il faut remonter encore plus loin dans le passé.

Nous sommes dans la première moitié du 19e siècle, et la Vénétie – région située au Nord-est de la péninsule italienne – est aux mains de l’empire autrichien. Dans les canaux vénitiens, on parle donc aussi bien italien qu’allemand. Et les différences culturelles (et gastronomiques) sont nombreuses. Les fins palais autrichiens ont notamment du mal à s’accommoder au taux d’alcool plus élevé des vins italiens. Pour les rendre plus « buvables », ils ont pour habitude de demander au serveur « d’arroser » ou « d’asperger » d’eau gazeuse le vin, « spritzen » en allemand, d’où le fameux « Spritz ».

Et si à l’époque le spritz des soldats autrichiens était composé de vin blanc et d’eau gazeuse, les ingrédients vont progressivement évoluer avec le temps. En 1919, lorsque les frères Barbieri lancent leur Aperol, il est d’abord allongé avec de l’eau gazeuse. Par la suite on y ajoutera du prosecco. Et voilà, l’Aperol Spritz est né.

La déferlante orange

Initialement destiné à une clientèle d’hommes aisés, ayant le temps et les moyens de s’autoriser le luxe discret d’un aperitivo tous les jours, l’Aperol Spritz gagne progressivement toute l’Italie.

Le coup de génie des frères Barbieri, qui fait le talent des bons hommes d’affaires, est d’attirer l’attention de leur potentielle clientèle, notamment celle des amateurs de sports, grâce à la publicité . Ainsi affiches et autres posters publicitaires aux accents futuristes, ce mouvement artistique italien profondément patriotique, fleurissent. Les femmes seront aussi rapidement les cibles de la publicité, puis, grâce à sa facilité de préparation et son coût raisonnable, le goût de l’Aperol Spritz gagne même les étudiants et les jeunes.

En 2008, Aperol est racheté par le Groupe Campari ce qui signe le début de la vraie déferlante orange qui inondera les terrasses du globe. Campagnes publicitaires, parasols et transat brandés Aperol Spritz, la liqueur à l’orange amère se propage façon tache d’huile et touche le monde entier.

Préparer un bon Aperol Spritz, c’est tout un rituel. Il faut atteindre la parfaite nuance orangée, le bon équilibre entre douceur et amertume tout en restant léger. On a déniché pour vous la recette parfaite de l’Aperol, validée par l’IBA (International Bartenders Association). A vos verres à Spritz, santé !

Remplissez un verre à vin de glaçons

Versez 3 parts de Prosecco D.O.C. (9 cl)

Suivi de 2 parts d’Aperol (6cl)

Et d’un trait d’eau gazeuse (3cl)

Garnissez avec une tranche d’orange

