Les arepas, les galettes traditionnelles venezueliennes qui font craquer le monde entier

Les différentes recettes d’arepa

Les arepas, les galettes vénézuéliennes à base de farine de maïs qui se retrouvent sur les tables des cinq continents, peuvent se garnir avec des accompagnements divers et variés. Voici les recettes qui rencontrent le plus de succès et dont les noms en argot se réfèrent souvent à la femme.

– Viuda (veuve): Comme son nom l’indique, elle n’a pas d’accompagnement, c’est la galette sans rien. Sèche.

– Reina pepiada (Reine amoureuse ou Reine de mes rêves): poulet mayonnaise et avocats. Il est communément admis que c’est la plus populaire. Elle a été crée par des restaurateurs de Caracas et son nom est un hommage à Susana Duijm, la première Vénézuelienne sacrée Miss Monde en 1955.

– Sifrina (frimeuse ou snobe): Une dérivée de la Reina pepiada mais avec du fromage râpé en plus.

– Rumbera (fêtarde): On assure que c’est celle-là qu’il faut manger en sortie de discothèque pour éponger l’alcool. Gigot ou émincé de porc avec du fromage.

– Pelua (chevelue ou poilue): Les « cheveux » sont la viande émincée qui dépasse de la galette. Plus fromage rapé.

– Catira (la blonde en argot): poulet avec un fromage jaune type cheddar ou gouda (d’où le terme de blonde)

– Domino: Haricot noir et fromage blanc râpé

– Rompe-Colchon (brise-matelas): On fait référence ici aux vertus prétendument aphrodisiaques des fruits de mer qui en sont la garniture.

– Aguita de Sapo (eau de crapaud): Pas de cuisse de grenouilles mais de l’émincé de gigot de porc arrosé avec le jus de la cuisson. Une spécialité de la région de Maracaibo (ouest)

– Peluca (avec perruque): Avec le fromage râpé sur la galette et non dedans.

– Musiua (l’étrangère): c’est un hamburger où le pain est remplacé par la galette.