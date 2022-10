Les coqueluches gourmandes des réseaux sociaux

Voici trois plats qui séduisent en masse sur les réseaux sociaux.

Crispy smashed potatoes

© LAURANNE VAN NAEMEN

Quoi? Cette recette «d’écrasé de pommes de terre croustillant» a enflammé TikTok après qu’un certain @meatlikemike ait partagé son secret pour des patates au four à la texture surprenante. Le pitch? Un cœur moelleux entouré d’une enveloppe croustillante plus saine que des croquettes.

Comment? Après avoir cuit vos pommes de terre à l’eau 15 minutes, nappez-les d’huile d’olive et d’épices de votre choix. Disposez-les sur une plaque et écrasez-les avec un verre avant de les nimber à nouveau d’huile. Cuisez-les 30 minutes au four à 200 °C, en les retournant à mi-parcours.

Pourquoi? Il était temps qu’une alternative rende la patate aux inconditionnels de l’humble tubercule.

Œufs à la diable

Oeuf à la diable © LAURANNE VAN NAEMEN

Quoi? Impossible d’oublier la dégaine de ces sphères tristounettes, laissées au rebut de tous les buffets froids de votre enfance. Sauf qu’en lieu et place de la recette fade de votre tante Sabine, désormais, les œufs à la diable s’encanaillent, entre variations au houmous ou à l’avocat ou bien inspirations asiatiques ou sud-américaines.

Comment? Une fois les jaunes délicatement séparés de vos blancs d’œufs cuits durs, il ne vous reste qu’à les assaisonner de vos condiments favoris, sans lésiner sur la mayonnaise pour assurer la texture. Fourrez chaque moitié d’œuf de la mixture ainsi obtenue à l’aide d’une douille. Basique. Simple.

Pourquoi? Pourquoi pas?

Crème brûlée en cornet

© LAURANNE VAN NAEMEN

Quoi? Une version street food du dessert classique, qui, comme son nom l’indique, se pare d’un cornet pour être savouré aisément à table ou en vadrouille. Spécificité de cet hybride 2022, déjà adoubé par la bible culinaire Mashed: le cornet est confectionné en pâte à crêpe, et non en gaufrette.

Comment? Une fois votre crêpe cuite, garnissez-la de fruits au choix (les fraises et les bananes s’y prêtent bien) puis roulez-la en forme de cornet. Remplissez-la de crème puis caramélisez le sucre à l’aide d’un chalumeau. Trop de boulot? Vous pouvez toujours mettre le cap sur Londres, où Boolay Crêpes propose plusieurs versions de ce dessert.

Pourquoi? Choisir, c’est renoncer.