Les vins des Balkans sont-ils la viticulture du futur? (+notre sélection de flacons)

Notre expert ès flacons sirote les tendances et noie les idées reçues. Cette semaine, il s’intéresse aux vins des Balkans.

Ce n’est pas en Grèce ou en Arménie que sommeille le plus vieux vignoble du monde, mais bien sur l’île croate de Hvar, où la vigne pousse depuis 400 ans avant J.-C. Les Balkans regorgent de traditions viticoles méconnues. Le rideau de fer, les guerres civiles et les noms de cépages imprononçables n’ont aidé ni les viticulteurs ni les consommateurs.

L’avenir des vins européens?

Mais le meilleur de plusieurs mondes s’y trouve. Des vins méditerranéens sulfureux le long de la côte adriatique, comme en Dalmatie, ou des bouteilles continentales bien fraîches provenant de la Serbie montagneuse: tout est possible. Entre les deux? Des collines sinueuses, des rivières tourbillonnantes et autant de microclimats qui produisent des vins uniques.

Malgré la plantation obligatoire de chardonnay et d’autres cépages similaires, ce sont surtout les cépages autochtones qui volent la vedette. Nulle part ailleurs dans le monde, on ne trouve le profond vranac monténégrin, le prokupac serbe concentré, le babić croate fruité et poivré, ou le blanc minéral zilavka de Bosnie.

La viticulture semble assurée malgré le réchauffement.

Un cépage a cependant quitté avec succès le berceau des Balkans: le crljenak kaštelanski, mieux connu sous le nom de primitivo des Pouilles ou zinfandel de Californie.

Un succès international encore plus important pourrait suivre. Grâce à l’altitude, la viticulture dans les Balkans semble assurée malgré le réchauffement climatique. Les consommateurs plébiscitent aussi de plus en plus les vins européens. Et tandis que l’industrie viticole locale se professionnalise, l’adhésion à l’UE se profile pour la plupart des pays balkaniques… Il y a donc de fortes chances pour qu’on en reparle très vite.

4 vins des Balkans testés et approuvés