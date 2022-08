Limonade ou cocktail ? Trois boissons saines et rafraîchissantes

Voici trois rafraîchissements parfaits pour une belle journée d’été.

Comment faire le plein de fibres et de nutriments, sans même s’en rendre compte ? En buvant un smoothie healthy à l’apéro !

Granita verte au concombre et au melon

La granita n’est pas que ce mélange fluo brassé des heures dans des machines, à l’arrière des bars. En voici une version saine, remplie de fruits et de légumes. Le rafraîchissement idéal pour une belle journée d’été.

Pour 6 verres

Ingrédients : 1/2 concombre épluché, coupé en dés et congelé, 1 melon galia bien mûr (vert) épluché, épépiné, coupé en dés et congelé, 500 ml d’eau de coco bien fraîche (peut être remplacée par de l’eau ordinaire en ajoutant alors une touche sucrée pour compenser le goût de l’eau de coco), le jus et le zeste d’un citron vert (non traité), 5 feuilles de verveine (ou de menthe), 2 c à s de sirop d’agave ou de miel (ou plus, selon vos goûts)

Préparation: Placer le concombre et le melon congelés ainsi que l’eau de coco, le jus et le zeste de citron vert, la verveine et l’édulcorant dans un blender. Mixer jusqu’à obtention de la texture désirée. Verser dans des verres. Garnir de menthe, de verveine ou de zeste de citron vert.

Le twist alcoolisé : pour un cocktail, avec vitamines en prime, ajouter 30 cl de gin dans le blender (ce qui équivaut à une dose de gin par verre).

Limonade chai à l’hibiscus

Une boisson glacée rose vif où s’associent le goût fruité de l’hibiscus et la rondeurs des épices.

Ingrédients: 20 g de fleurs d’hibiscus séchées, 1 étoile de badiane, 2 cm de gingembre pelé et râpé, 5 gousses de cardamome écrasées, 1 bâton de cannelle, 1 litre d’eau, 100 g de sucre, de miel ou de sirop d’agave, le jus d’un citron vert. Pour la finition : une rondelle d’orange.

Préparation: Faire bouillir 500 ml d’eau et y laisser tremper la badiane, la cardamome, le gingembre et la cannelle une dizaine de minutes. Y ajouter les fleurs d’hibiscus et l’édulcorant et retirer du feu. Laisser refroidir, filtrer et ajouter le reste de l’eau et le jus de citron vert. Laisser reposer au réfrigérateur. Servir avec des glaçons et une rondelle d’orange.

Le twist alcoolisé : transformer cette limonade en cocktail avec 5 cl de Cointreau par verre.

Limonade à la fraise

Une préparation festive, à base du plus désirable des fruits d’été.

Ingrédients: 500 g de fraises, 1 litre d’eau, le jus d’un citron vert, 1 c à s d’eau de rose, 2 c à s de sirop de sucre. Pour la finition : des boutons ou pétales de rose, ou une fraise.

Préparation: Mixer les fraises et l’eau. Filtrer le mélange pour en retirer la pulpe (ou la conserver si une texture plus épaisse ne vous dérange pas). Ecraser la pulpe dans la passoire à l’aide du dos d’une cuillère pour en extraire le plus de jus possible. Ajouter le jus de citron ainsi que l’eau de rose et le sirop de sucre. Laisser reposer au réfrigérateur. Servir la limonade fraîche, avec des glaçons et décorer de boutons ou de pétales de rose ou d’une fraise.