Moussap, des infusions au bon goût frais de la diversité

Découverte de notre gourmande Belgique, avec des produits locaux qui subliment un savoir-faire forcément unique. Cette fois-ci, on s’intéresse aux produits Moussap, des infusions et jus de fruits afro-occidentaux.

– Quoi: Moussap

– Spécialité: Infusion et jus de fruits

– Où: A Bruxelles, depuis 2019

Moustapha Korma (30 ans) est arrivé en Belgique en 2018 après avoir quitté son Sénégal natal. Il a traversé la Méditerranée, est passé par l’Italie et la France avant de s’arrêter à Calais. Comme beaucoup d’autres, il voulait partir pour la Grande-Bretagne mais le destin en a décidé autrement. C’est finalement dans la capitale belge, au parc Maximilien, qu’il s’est retrouvé.

C’est à mots couverts qu’il parle de ce «parcours du combattant» sur lequel il ne souhaite pas s’étendre, soucieux de «tourner la page». Il préfère regarder devant lui en évoquant l’énergie dont il déborde et ce projet auquel il croit plus que tout: «Créer de la valeur au nom de l’intégration sociale et de la diversité culturelle.»

Un objectif fixé lorsqu’il se débattait pour ne pas passer ses nuits dehors: «Je voulais absolument rendre quelque chose aux personnes qui m’hébergeaient. J’ai alors pensé à cette boisson que préparait ma grand-mère, le bissap. Personne ne semblait la connaître ici. Je me suis rendu dans le quartier de Matonge, à Ixelles, où elle était vendue à un prix prohibitif. En revanche, les fleurs d’hibiscus, à partir desquelles on fabrique le breuvage, étaient à la portée de ma bourse. Je me suis donc dit que j’allais réaliser moi-même l’infusion.»

© Tony Le Duc

Avec la recette grand-maternelle en tête, Moustapha squatte la cuisine de ses hôtes le temps de la préparation. Le verdict? Tout le monde est séduit par la fraîcheur acidulée et le goût de fruits rouges de la boisson. A tel point que le bouche-à-oreille se met en marche et qu’il reçoit des commandes d’amis d’amis. «C’est comme cela que tout a commencé, j’ai senti que je pouvais faire quelque chose», précise le trentenaire qui, dans la foulée, se met à donner des contours plus précis à son intuition.

D’emblée, lui qui est sans-papiers (même au moment d’écrire ces lignes) comprend qu’il doit impérativement rendre sa démarche légale. Il postule auprès de StartLAB. Séduit, cet incubateur pour start-up hébergé par l’ULB retient son projet. Ce coup de pouce permet au jeune entrepreneur de se structurer, notamment en dessinant les belles étiquettes des flacons qui rendent hommage à sa grand-mère. Il affine aussi sa recette, sans arômes artificiels, sans colorants, sans additifs et certifiée bio.

Encouragé par l’enthousiasme que rencontre son produit, Moustapha élargit sa gamme avec Le Métisse, une boisson afro-occidentale panachant hibiscus, ananas et pommes locales, ainsi que Le Jaja à base de jus de gingembre pur, de citron et de menthe. Pour produire le tout, il a signé depuis 2021 une convention avec Exploitation de Vergers Hesbignons (EVH), un pressoir basé à Fernelmont créé par deux jeunes agriculteurs.