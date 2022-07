La nourriture ultra-transformée est partout: voici 13 produits plus transformés et contenant plus d’additifs qu’on imagine

« Je ne mange jamais d’aliments ultra-transformés ». Cette phrase vous semble familière ? Même si on ne peut pas vérifier l’assiette de chacun, il est probable que celui qui dit ça ne dit pas tout à fait vrai. Parce que les aliments ultra-transformés vont au-delà des simples chips, sucreries et sodas… et au-delà du marketing.

Supprimer les aliments industriels est un jeu d’enfant ? Certains de nos pairs de Knack ont relever le défi, un mois durant, notamment ceux déjà particulièrement attentifs à leur alimentation. Ils nous dressent la liste des produits dont la liste d’ingrédients les a particulièrement choquée, des produits et ingrédients dont ils avaient jusqu’alors rarement pensés l’origine.

Houmous en pot

La célèbre purée de pois chiches est devenue en quelques années une garniture de sandwich très populaire. C’est quelque chose de différent et c’est fait de légumineuses, donc ça ne peut pas être mauvais, n’est-ce pas ?

Malheureusement, l’industrie alimentaire qui sait combien cette pâte à tartiner est devenue populaire, tient à s’en servir pour remplir son portefeuille.

Conséquence, dans l’offre d’houmous très vaste, il faut chercher longtemps pour trouver un pot de fabrication artisanal. La plupart des recettes d’houmous contiennent de l’eau, de l’huile de qualité inférieure, des arômes, beaucoup de sel, des colorants et des conservateurs.

Au final, en termes nutritionnels, ils ne valent pas mieux qu’une garniture de sandwich considérée a priori « moins saine ».

Crevettes décortiquées

À première vue, les crevettes en barquette sont ce qu’elles sont : des crevettes décortiquées. Pratique, non ? Pourtant, en tant que consommateur, vous vous faites avoir, car ils contiennent également du sel, des régulateurs d’acidité et des conservateurs.

Ce n’est pas surprenant, car les crevettes sont des crustacés et les crustacés sont extrêmement périssables. Si vous ne cuisez pas immédiatement les crevettes fraîches et ne les consommez pas dans les deux jours, elles deviennent impropres à la consommation. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les homards sont généralement vendus vivants ou congelés.

Il n’est pas non plus vrai que les crevettes pêchées dans notre mer du Nord arrivent au supermarché dans la journée, décortiquées et prêtes à être consommées : pour les décortiquer, il faut d’abord les expédier dans un pays à bas salaires comme le Maroc. Les crevettes décortiquées que l’on trouve au supermarché ont donc déjà quelques jours voire quelques semaines. Sachant cela, il n’est pas surprenant que de nombreuses opérations soient nécessaires pour les garder comestibles.

Lait en poudre pour bébé

Nous n’y pensons pas toujours lorsque nous préparons, avec amour, un biberon de lait en poudre. Mais les préparations pour nourrissons sont un excellent exemple de produit ultra-transformé.

Pour le fabriquer, on retire l’humidité du lait de vache, les protéines du lait sont traitées chimiquement de manière à ce qu’elles soient mieux tolérées par un bébé humain, les graisses animales sont remplacées par des graisses végétales, puis on ajoute tout un tas de suppléments tels que les vitamines D et K et le fer.

Toutes ces modifications sont nécessaires pour transformer le lait de vache en un lait qui se rapproche le plus possible du lait maternel et qui convient donc la croissance des petits. Cependant, parfois les choses se passent mal dans le processus de production. La pénurie actuelle de ce type de lait aux États-Unis (causée par une usine qui a cessé de produire) et la récente contamination majeure à la salmonelle en France en sont la preuve. Malheureusement, dans ce segment, il est souvent un peu plus difficile de se débarrasser simplement de l’industrie. Car pour de nombreux enfants, c’est littéralement la seule nourriture disponible.

Alimentation pour bébés

Même choses avec les petits pots d’aliments pour bébés. Prêts à l’emploi, ils sont directement sortis de l’usine. L’industrie fait valoir le bénéfice, à savoir le contrôle extrême des conditions de productions.

Cependant, Test Achat a récemment établi qu’aucun des 64 pots testés qui ne répondaient aux besoins nutritionnels réels d’un bébé.

De plus, des ingrédients typiques de l’industrie tels que l’amidon apparaissent régulièrement dans ces pots. Enfin, si l’on en croit les études scientifiques (et notre propre expérience) ils sont également fabriqués de manière à inciter les bébés à manger plus que nécessaire.

Fromage à tartiner (et autres garnitures à tartiner)

Nous mettons ici l’accent sur le fromage à tartiner à titre d’exemple. Mais malheureusement, de nombreuses autres garnitures de sandwichs sont dans le même bateau. Si vous avez l’ambition de consommer le moins possible d’aliments frais issus de l’industrie agro-alimentaire, commencez par retourner tout ce qui se vend en pot en plastique et de vérifier la liste des ingrédients. Par exemple, ce type de fromage à tartiner est fabriqué à partir de fromage fondu, de sels de fonte, qui rendent ces préparations plus crémeuses, tels que le phosphate de sodium et d’eau, parfois avec des arômes ajoutés.

Salami (et autres viandes transformées)

On sait depuis un moment maintenant, qu’il est préférable de ne pas manger de viande transformée pour votre santé, notamment à cause de la présence des nitrates et nitrites.

Mais tout ce que l’on mange ne doit pas forcément être sain.

Pourtant, vous ignorez peut-être que bon nombre des charcuteries fines dont vous remplissez votre sandwich ne sont pas aussi artisanales qu’elles le prétendent souvent. Même la saucisse à l’aspect le plus traditionnel contient souvent des conservateurs, des arômes, des colorants et du sucre. Sans parler des tranches préemballées, qui sont aussi souvent pleines de sel, de sucre, d’arômes, de poudres et de conservateurs ajoutés.

Préparations de viande fraîche

La viande hachée ne serait que de la viande hachée, éventuellement agrémentée de quelques épices. C’est effectivement parfois le cas. Mais le plus souvent non. Tout paquet de poulet haché, par exemple, indique sur la liste des ingrédients non seulement la viande mais aussi l’eau, le dextrose, le sel, les fibres alimentaires (sucre de canne, agrumes), le sirop de glucose sec, les épices, le paprika, le régulateur d’acidité (E262) et les antioxydants (E301, E331). Cela vaut ainsi pour les saucisses, brochettes marinées, escalopes, burgers…

Le plus souvent, on trouve dans ces préparations de supermarché contiennent toutes sortes d’ingrédients que vous n’avez même jamais vus dans votre propre cuisine.

Tapas

Comme bon nombre des participants à notre expérience, vous pensez que l’apéritif est le meilleur repas de la journée. Mais si, comme eux, vous ne voulez pas manger trop transformé, vous allez devoir relever un sacré défi. Car bon nombre de ces petits pots à l’aspect délicieux – des olives aux tomates « séchées au soleil » – que l’on trouve dans le rayon frais de nos supermarchés sont en fait des produits ultra-transformés. Conservateurs, acides alimentaires, édulcorants, agents épaississants… Ce n’est malheureusement pas forcément l’idée que l’on se fait d’un apéritif, si dînatoire soit-il.

Fromages

Pour un plateau de fromages équilibré, il est bon de piocher parmi les cinq familles. © Getty Images/iStockphoto

Les premiers fromages de l’histoire de l’humanité ont été fabriqués pour transformer le lait en un produit plus durable, pour le conserver. On pourrait donc penser que le fromage n’a pas besoin de conservateurs. Malheureusement, l’industrie alimentaire semble penser autrement. Conservateurs, arômes, colorants … Nous en avons trouvé dans beaucoup trop de fromages.

Cacao

Le chocolat est un produit évidemment ultra-transformé. La participante à ce test qui voulait faire sa propre pâte à tartiner au chocolat avec de la poudre de cacao s’est heurtée à sa déception personnelle. Le cacao dans son armoire ne s’est pas avéré être n’importe quelle poudre de cacao. Selon divers fabricants, les fèves de cacao moulues ont apparemment besoin de régulateurs d’acidité pour rester en bon état.

Pain de supermarché

Ces dernières années, de nombreux supermarchés ont investi massivement dans l’étoffage de leurs rayons boulangerie. Les pains qui vous invitent à entrer ont souvent l’air très savoureux et préparés de manière traditionnelle. Ne vous y trompez pas : il s’agit également de produits d’usine, même lorsque les pains sont cuits sur place. Parmi les ingrédients, vous trouverez souvent la liste désormais familière des conservateurs, des émulsifiants, du sucre, des arômes et des colorants.

Mélanges pour préparation de pain

Alors pourquoi ne pas faire votre propre pain et utiliser un mélange de cuisson à la place ? Cela ne vous aidera pas si vous voulez éviter les aliments industriels, car beaucoup de ces produits contiennent des produits tels que des améliorants de farine et des régulateurs d’acidité. Par souci de clarté, nous ne parlons pas seulement des mélanges « all-in », mais aussi des mélanges de farine ordinaires.

Boissons alcoolisées

De nombreuses boissons se font un véritable sport de se présenter comme aussi artisanales que possible, mais en réalité, beaucoup d’entre elles sont presque aussi industriellement produites que la boisson gazeuse moyenne.

De plus, il s’agit de l’un des rares produits du supermarché, leurs producteurs ne sont pas tenus de dire toute la vérité sur l’étiquette. À partir du moment où une boisson contient plus de 1,2 % d’alcool, aucune liste d’ingrédients n’est requise sur l’emballage.

Les boissons alcoolisées peuvent en principe être parfaitement « propres », mais elles peuvent aussi contenir des sucres ajoutés ou des conservateurs, ou être (en partie) fabriquées avec des ingrédients bon marché comme le maïs. Et malheureusement, en tant que consommateur, vous n’avez aucun moyen de vous renseigner à ce sujet.