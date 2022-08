Oasis de fraîcheur: les plus verdoyantes terrasses de Bruxelles

Vous êtes à Bruxelles et vous rêvez d’une oasis de fraîcheur et de calme pour déguster un délicieux repas ou boire un café fraîchement torréfié? Voici les meilleurs endroits de Bruxelles pour se détendre dans un bel écrin de verdure.

La Laiterie

La terrasse de La Laiterie, au milieu du parc Josaphat, est un endroit idéal pour se détendre après une promenade dans le parc. Si vous avez faim, le lieu est idéal pour un brunch, un déjeuner léger ou même un repas du soir. Pour les amateurs de musique, des jam-sessions et des concerts de jazz sont organisés tous les week-ends. Confort garanti !

Où ? Parc Josaphat, Schaerbeek. Plus d’informations : laiterie.be.

Chalet Robinson

Ce chalet de conte de fées est situé sur une île cachée dans le Bois de la Cambre. Le simple fait d’y aller est déjà très romantique puisque le seul moyen de s’y rendre est de prendre une barque. Une fois arrivé, c’est comme si vous débarquiez dans un autre monde. Profitez de la vue sur l’eau et la forêt depuis la terrasse et attablé devant un délicieux repas ou des tapas à partager avec d’éventuels voisins de table.

Où ? Bois de la Cambre, Bruxelles. Plus d’informations : chaletrobinson.be.

Bagheera

La réputation du Bagheera n’est plus à faire et doit beaucoup à son délicieux menu, ses cocktails et ses fêtes légendaires. Désormais, c’est aussi un lieu de détente. La toute nouvelle terrasse située à proximité du Bois de la Cambre vous invite à laisser tous vos soucis derrière vous. Profitez d’un déjeuner délicieusement coloré loin des bruits de la ville.

Où ? Chaussée de Waterlo 782, Uccle. Plus d’informations : bagheerarestaurant.eu

La Fabrique

La Fabrique est située au cœur du parc Egmont et est connue pour son brunch du dimanche. Ceux qui préfèrent simplement prendre un verre ou manger un morceau sont également les bienvenus sur cette confortable terrasse. Si le temps change soudainement, vous pouvez toujours visiter le magnifique bâtiment et son intérieur sublime.

Où ? Parc Egmont, Bruxelles. Plus d’informations : lafabriqueresto.be.

Argan

Ce joyau caché est situé au cœur de la forêt de Soignes. La terrasse a été conçue en symbiose avec la nature. Passer un moment à l’Argan, c’est ne faire plus qu’un avec le cadre luxuriant. Le mobilier, la nourriture et l’atmosphère ont tous été soigneusement choisis pour que vous vous sentiez parfaitement à l’aise.

Où ? Chaussée de Bruxelles 135, La Hulpe. Plus d’informations : dolcelahulpe.com.

Alice

Le restaurant et bar à cocktails Alice est installé dans un manoir magnifiquement rénové. Le grand jardin est l’endroit idéal pour se rafraîchir lorsque la chaleur de l’été bruxellois se fait trop forte. Le lieu se prête aussi à toutes sortes d’occasions : on peut y déjeuner, dîner ou prendre un agréable apéritif.

Où ? Avenue Louise 190, Ixelles. Plus d’informations : alicerestaurant.be.

Jardin Hospice

Le Jardin Hospice, situé au centre de Bruxelles, est havre de paix tout vert et calme. Le site du Grand Hospice se compose de deux énormes jardins, séparés par un bar intérieur magnifiquement rénové. Une atmosphère détendue et de la musique live invitent à la détente. Ceux qui souhaitent accompagner leur boisson d’une collation peuvent jeter un coup d’œil au menu simple – mais savoureux – de l’établissement.