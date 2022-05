Plus de 200 activités pour la 17e Semaine bio

La Semaine bio, 17e édition, fera découvrir, ou plutôt redécouvrir, cette filière à travers plus de 200 activités (portes ouvertes, conférences, ateliers, animations, dégustations, etc.), du 4 au 12 juin, en Wallonie et à Bruxelles, a annoncé mardi l’Agence wallonne pour la promotion d’une agriculture de qualité (Apaq-W).

Quelque 130 acteurs du bio, dont huit « ambassadeurs » du secteur, participeront à ces nombreuses activités. « La Semaine bio est l’occasion pour l’Apaq-W de rappeler que la Wallonie est la locomotive de la Belgique en matière de bio », souligne l’Apaq-W, chiffres à l’appui. En 2021, la quasi-totalité des Wallons (98,4%) ont consommé au moins un produit alimentaire bio et la Wallonie représente à elle seule 45%, soit bien plus que son poids démographique, des dépenses belges en produits alimentaires bio. Le gouvernement wallon nourrit des objectifs très ambitieux pour la filière puisque la Wallonie veut atteindre une part de 30% de sa surface agricole utile (SAU) consacrée au bio en 2030. En 2021, le bio représentait 12,4% de la SAU wallonne. Une part en progression constante depuis des années mais qui devrait encore doubler en moins de 10 ans pour respecter la feuille de route du gouvernement wallon.

Toutes les infos et le programme de la semaine du bio sont à trouver ici