7 fromages suisses à goûter absolument

Ils font l’objet d’un grand concours international qui vient de livrer son verdict. Mais si l’emmental (avec trous) et le gruyère (sans trous) sont les champions incontestés des fromages suisses, il y a bien d’autres délices à découvrir.

1-Appenzeller

C’est l’un des fromages suisses les plus connus et les plus piquants. Il est à pâte dure au lait cru, et est produit de manière artisanale selon une tradition vieille de 700 ans. Les vaches paissent sur les collines vallonnées entre le lac de Constance et le massif du Säntis, qui sont parsemées d’herbes très nutritives. Sa saveur piquante est obtenue en badigeonnant régulièrement le fromage pendant au moins trois mois avec un mélange de plantes et de sel appelé «Sulz».

2-Tête de Moine AOP

Les gourmets accordent à la Tête de Moine AOP une place d’honneur sur les plateaux de fromages. Contrairement à d’autres produits, cette pâte mi-dure, en cylindres d’environ 800 g, n’est pas coupée, mais transformée en fins fleurons à l’aide d’une raclette spéciale, la «girolle» ou «pirouette». Le lait provient de vaches qui paissent sur les versants des montagnes du Jura, et il ne reste que dix fromageries qui répondent aux exigences strictes du cahier des charges de l’AOP. Grattez les fleurons dès que le fromage sort du réfrigérateur, sinon il sera trop mou.

3-Etivaz AOP

L’Etivaz AOP est un fromage d’été au lait cru à pâte dure. Il est produit de mai à octobre sur les alpages du canton de Vaud. Il possède une saveur distincte, épicée et fruitée, avec une touche légèrement noisetée. Les roues pèsent entre 15 et 35 kilos. Le fromage est affiné entre 5 et 13 mois et peut être conservé très longtemps. Après une maturation d’au moins 30 mois, il est proposé en «rebibes» ou fins rouleaux.

4-Raclette

Son nom est dérivé du verbe «racler». Tout en faisant fondre la demi-roue de fromage près du feu, on la racle couche par couche sur une assiette (et on mange la croûte avec). Le Raclette du Valais AOP à pâte demi-dure est un fromage crémeux et parfumé qui est également délicieux au naturel.

5-Vacherin Mont-d’Or

Le Vacherin Mont-d’or Suisse AOP est facilement reconnaissable à son enveloppe fine en écorce d’épicéa. C’est un fromage de saison crémeux qui convient très bien comme dessert, servi à la cuillère. Réchauffée au four et servie avec des pommes de terre ou du pain croustillant, cette «fondue» rapide devient un repas complet.

6-Tomme vaudoise

La tomme vaudoise est un fromage à pâte molle et jeune qui, avec sa saveur ronde et douce, fera chavirer tous les cœurs. A pâte blanche, elle est fabriquée à partir de lait pasteurisé et a une texture crémeuse. Elle est également délicieuse en dessert ou panée avec une salade ou des légumes. Elle existe aussi aromatisée au cumin.

7-Sbrinz

Le sbrinz est un produit très intéressant. Il peut et doit mûrir longtemps, devenant friable et très aromatique. Ce fromage corsé de Suisse centrale peut être consommé à partir de 18 mois d’affinage, râpé en «rebibes», des rouleaux très fins. A partir de 24 mois d’affinage, il peut être émietté au couteau. On le déguste à l’apéro, râpé ou en petits morceaux dans un plat.

A lire aussi: Notre reportage au concours international de fromages suisses.