Tournée minérale: 1/3 Notre sélection de vins non alcoolisés

Le Dry January et la Tournée minérale qui débute en février nous invitent à renoncer, au moins un temps, aux breuvages alcoolisés. Et la bonne nouvelle, c’est que les boissons 0% (ou presque) se sont nettement améliorées en termes de goût. Nos experts nous proposent leur best of pour se faire plaisir, et rester sobres. Dans ce premier volet, les vins sont sur notre banc d’essai.

Alors que le Royaume-Uni ou la France organisent un Dry January, chez nous c’est en février que nous nous penchons sur notre consommation d’alcool avec la Tournée minérale. Une pause bénéfique pour l’organisme qui permet aussi d’évaluer son niveau de dépendance à la boisson.

Et il n’y a plus d’excuse pour ne pas céder à l’appel à la sobriété puisque, aujourd’hui, les sodas hypersucrés et les thés insipides ont laissé place à une kyrielle d’alternatives. Trois experts en la matière se sont prêtés pour nous au jeu de la dégustation de vins, bières et autres préparations garantis sans alcool... ou presque car, selon une loi européenne, toute boisson contenant moins de 0,5% d’alcool peut être appelée «sans alcool». Une réglementation qui favorise les services marketing, mais dessert plutôt les personnes qui ne veulent ou ne peuvent pas consommer d’alcool du tout!

Nos Experts

Yannick Vermeire

Cet ancien chef, torréfacteur et importateur de vin, aujourd’hui journaliste et critique gastronomique, passe en revue toutes les nouveautés.

Dimitri Van Roy

Engagé comme manager de la taproom du Brussels Beer Project en 2015, Dimitri Van Roy est à présent responsable des formations internes et de l’enseigne de la société, surtout en Flandre. Il établit le lien entre la production et le reste de l’équipe. Ce profil original au caractère bien trempé est incollable sur les bières.

Isabelle Willot

En septembre dernier, notre journaliste s’est mise au défi de ne plus consommer d’alcool jusqu’au réveillon. Pas question pour autant de se contenter d’eau plate et de softs trop sucrés. Dans sa cave, ses plus belles découvertes 0% cousinent désormais avec ses grands crus classés.

Yannick Vermeire © SDP Dimitri Van Roy © SDP Isabelle Willot © SWITN

Notre sélection de vin sans alcool

Fabriquer de bons vins sans alcool est assez compliqué. Car, par définition, le vin résulte de la fermentation du jus de raisin et l’alcool est un sous-produit naturel issu de ce processus. C’est pourquoi la plupart des produits doivent être désalcoolisés dans un second temps, grâce à un procédé chimique, généralement réalisé sous haute pression et à des températures élevées. Résultat: une qualité qui n’est pas toujours au rendez-vous.

Leopard’s Leap Natura Classic Red Cinsault – 5,99 euros les 75 cl

© National

Delhaize et Albert Heijn

Au nez, ce vin dévoile des notes de bois et de fumé, ce qui est assez rare dans cette catégorie. Même en bouche, il ne déçoit pas, car il contient des acides agréables et des tanins raffinés. Bref, un vin rouge rond avec pas mal de corps, mais qui manque un peu de longueur en bouche. Il accompagnera parfaitement une pizza du mardi soir.

Edenvine Sparkling Cuvee – 5,99 euros les 75 cl © National Delhaize Contrairement à son appellation, une fois servi, ce vin est peu mousseux. Il a toutefois une jolie couleur dorée et est généreux en bulles. Lors de la troisième gorgée, nous notons cependant un peu trop de touches sucrées, dues en partie à la température trop élevée de notre bouteille. Des tanins discrets, mais agréables, alternent çà et là avec des fruits blancs à noyau et de la pomme.

Exhibit IV Bôtan Wynes – 19.50 euros les 75 cl

© National

Récemment, la gamme des distillats de Botan s’est étoffée de nombreuses autres boissons, dont ce «Wyne». Techniquement, ce n’est pas un vin, mais cette boisson juteuse couleur grenat, qui se caractérise par une belle acidité et des notes de truffe et d’épices, s’accorde très bien avec un plat mijoté ou une portion de tacos au bœuf.

botan-distillery.com

Vintense Chardonnay Alcohol-free —55,99 euros

© National

Delhaize

Lorsqu’on porte le verre à son nez, on peut difficilement nier qu’il s’agit d’un chardonnay. Une fois qu’on le boit, étonnamment, on découvre de légères bulles, ce qui le rend agréable. Il n’a pas particulièrement de corps, mais il se caractérise par une acidité fine, un arôme de pomme verte et un côté terreux qui n’est pas pour déplaire. A déguster en apéritif ou en accompagnement d’une salade fraîche.

Night Orient Merlot, Sans Alcool – 5.99 euros les 75 cl

© National

Delhaize et Carrefour

Le cépage merlot offre de nombreux arômes olfactifs, mais aussi gustatifs à ce vin au prix très abordable. Une amorce forte, atténuée ensuite par des baies mûres et des notes beurrées. In fine, on a un bon vin qui bluffera les convives, et non un jus de raisin au goût chimique.

Osan VC – 12,50 euros les 75cl

© National

Rob et osandrinks.com

Mise au point par le chef doublement étoilé Sang-Hoon Degeimbre, cette macération végétale, qui allie les notes d’agrumes de la verveine aux accents épicés du curcuma, a été pensée pour jouer le rôle d’un vin blanc dans un pairing sans alcool. La première dégustation peut être surprenante si vous vous attendez à retrouver le goût du vin mais ses saveurs tout en fraîcheur accompagnent à merveille poissons et fruits de mer, et même un plateau de fromages bien balancé.