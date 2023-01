Tournée minérale: 2/3 Notre sélection de bières non alcoolisées

Le Dry January et la Tournée minérale qui débute en février nous invitent à renoncer, au moins un temps, aux breuvages alcoolisés. Et la bonne nouvelle, c’est que les boissons 0% (ou presque) se sont nettement améliorées en termes de goût. Nos experts nous proposent leur best of pour se faire plaisir, et rester sobres. Dans ce second volet, les bières sont sur notre banc d’essai.

Alors que le Royaume-Uni ou la France organisent un Dry January, chez nous c’est en février que nous nous penchons sur notre consommation d’alcool avec la Tournée minérale. Une pause bénéfique pour l’organisme qui permet aussi d’évaluer son niveau de dépendance à la boisson.

Et il n’y a plus d’excuse pour ne pas céder à l’appel à la sobriété puisque, aujourd’hui, les sodas hypersucrés et les thés insipides ont laissé place à une kyrielle d’alternatives. Trois experts en la matière se sont prêtés pour nous au jeu de la dégustation de vins, bières et autres préparations garantis sans alcool... ou presque car, selon une loi européenne, toute boisson contenant moins de 0,5% d’alcool peut être appelée «sans alcool». Une réglementation qui favorise les services marketing, mais dessert plutôt les personnes qui ne veulent ou ne peuvent pas consommer d’alcool du tout!

Nos Experts

Yannick Vermeire

Cet ancien chef, torréfacteur et importateur de vin, aujourd’hui journaliste et critique gastronomique, passe en revue toutes les nouveautés.

Dimitri Van Roy

Engagé comme manager de la taproom du Brussels Beer Project en 2015, Dimitri Van Roy est à présent responsable des formations internes et de l’enseigne de la société, surtout en Flandre. Il établit le lien entre la production et le reste de l’équipe. Ce profil original au caractère bien trempé est incollable sur les bières.

Isabelle Willot

En septembre dernier, notre journaliste s’est mise au défi de ne plus consommer d’alcool jusqu’au réveillon. Pas question pour autant de se contenter d’eau plate et de softs trop sucrés. Dans sa cave, ses plus belles découvertes 0% cousinent désormais avec ses grands crus classés.

Yannick Vermeire © SDP Dimitri Van Roy © SDP Isabelle Willot © SWITN

Notre sélection de bières sans alcool

D’après les chiffres officiels, la consommation de bière par habitant diminue au fil des ans. En revanche, l’offre de variantes sans alcool est en croissance continue et surtout, elle devient meilleure et se décline des blondes aux brunes, des fruitées aux plus amères.

Cornet Oaked alcohol-free – 4.99 euros les 4 x 33 cl

© National

Delhaize

La bière sans alcool de Cornet est en réalité une bière à faible teneur en alcool (0,3%) qui présente les mêmes délicieux arômes boisés que l’originale, mais sans alcool. Cette blonde doit son goût boisé à l’ajout de copeaux de chêne pendant le brassage.

Brewdog Punk IPA, alcohol free – 2.39 euros les 33 cl

© National

Delhaize et Albert Heijn

Le nez se caractérise par des arômes surprenants et des notes intéressantes: les fragrances houblonnées et de citron vert, typiques d’une India Pale Ale. La première gorgée est peut-être moins aromatique, mais cela n’est en rien dérangeant par la suite. L’agréable amertume est persistante, ce qui est plutôt rare dans le cas des bières sans alcool.

Affligem 0% – 5.79 euros les 4 x 33 cl

© National

Delhaize et Carrefour

Un exemple classique de bière blonde belge typique, mais sans fermentation haute. On distingue des notes de banane, de chewing-gum et de discrets accents amers qui s’accordent avec une douceur assez subtile. Cette bière, produite avec soin, n’est pas notre préférée, mais elle est quand même très correcte.

Pico Nova Brussels Beer Project – 8.55 euros les 4 x 33 cl

© National

Delhaize et beerproject.be

Tout ce qui brille n’est pas or, et toute bière à faible taux d’alcool ne doit pas forcément être blonde ou blanche. Ce qui frappe: le parfum très prononcé de notes de fruits secs et de fumé, ainsi que la présence manifeste de malt. Une bière qui a beaucoup de caractère et qui fait penser à un café filtre. Elle conviendra aux personnes qui aiment les bières brunes et qui s’accommodent d’un score IBU (*) relativement élevé. Elle pourrait s’accorder à merveille avec un plat de carbonnades à la flamande avec des frites.

Pico Bello Brussels Beer Project – 8.89 euros les 4 x 33 cl

© National

beerproject.be

Cette création de BBP mérite une mention particulière. On peut la qualifier de bière fruitée acide ou de délicieux ice tea à base de rhubarbe ou de pêche. Elle s’apparentera sans doute trop à de la limonade aux yeux d’un buveur de bière classique, mais pour d’autres, elle constituera la boisson idéale pour un lunch sous le soleil.

Hoegaarden 0% – 7.49 euros les 6 x 25 cl

© National

En vente libre

Cette version sobre de la Hoegaarden mérite une mention honorable, spécialement pour les buveurs de bière blanche. Un beau col de mousse, assez trouble dans le verre et, dans le nez, des arômes prononcés de graines de coriandre, voire de chicon. Elle est un rien trop sucrée à notre goût, mais la riche sensation en bouche, combinée à l’amertume, compense cet excès de douceur.

Playground non-alcoholic IPA – 2.05 euros les 33 cl

© National

Albert Heijn et HelloFresh

Une bière faiblement alcoolisée produite par la brasserie Vandestreek. Comme elle se compose de quatre variétés de houblon, c’est clairement une IPA. Une bière idéale pour un apéritif, car ses notes de pamplemousse appellent le beau temps. Elle est fraîche et fruitée, et son IBU assez élevé incite à en reprendre un verre.

Leffe Ruby 0% – 1.32 euros les 25 cl

© National

En vente libre

Nouvelle venue dans la gamme des Leffe sans alcool, la Ruby à la robe framboise séduit par ses arômes boisés de fruits rouges et de violette. Brassée à partir d’ingrédients 100% naturels, elle a fait l’objet d’une fermentation complète avant d’être désalcoolisée, ce qui lui donne un goût très authentique.