Tout savoir sur le verdicchio, ce cépage blanc méconnu qui se laisse vieillir comme nul autre

Notre expert ès flacons sirote les tendances et noie les idées reçues. Cette semaine, il est temps de mettre un verdicchio à la cave.

Les vins blancs aromatiques et acidulés sont souvent consommés trop jeunes. Après quelques années, le fruit vif cède sa place à des arômes complexes de noix, de miel ou même de champignons. Le riesling est l’exemple type, tout comme le bourgogne qui a sa place en cave. Mais n’oublions pas le verdicchio. Ce raisin blanc pousse dans les Marches, une région d’Italie située entre les froids Apennins et l’étouffante côte adriatique. Ce cépage n’a guère besoin d’être embelli par des barriques ou d’autres raisins d’assemblage. Ses arômes purs de pomme et d’agrumes, parfois de fruits tropicaux, sont associés à un bouquet d’épices vertes. Le verdicchio présente également une acidité élevée et une amertume d’amande en fin de bouche. Bref, c’est le compagnon idéal des plats raffinés mais copieux.

Il existe deux régions principales. Le verdicchio de Jesi où les raisins profitent d’un climat tempéré, influencé par la mer chaude qui se situe à proximité. Le sol est constitué d’une accumulation de coquillages vieux de plusieurs millions d’années. Dès lors, la craie fait ressortir l’acidité d’un vin d’autant plus exubérant et généreux en fruits.

Plus à l’intérieur des terres, se trouve Matelica, une vallée située à des centaines de mètres au-dessus du niveau de la mer et bénéficiant d’un climat assez frais. Les raisins doivent y mûrir dix jours de plus qu’à Jesi, ce qui donne plus de structure et de minéralité… mais moins de fruits. Grand avantage de laisser vieillir le verdicchio: on goûte les arômes complexes du vin lui-même, et non ceux du fût de chêne. Un bon verdicchio peut être oublié en cave pendant cinq ans. Pas le temps? La Riserva n’arrive sur le marché qu’après des années de vieillissement en bouteille.

Goutés (et approuvés)

1. Le Vaglie 2023, Santa Barbara, Verdicchio dei Castelli di Jesi, 19,50 euros, convento.be

Une bombe juteuse. Fruits jaunes et soupçon d’écorce de mandarine. Idéal avec un poisson ou des sushis.



2. Logos 2019, Verdicchio dei Castelli di Jesi Riserva, 22 euros, enu.be

39 mois de vieillissement. Ecorce de citron, artichaut et foin. Parfait avec des fromages à pâte dure, des poissons ou de la viande.

3. Cambrugiano 2021, Verdicchio di Matelica Riserva, 22,97 euros, licata.be

Arômes de pamplemousse et d’herbes méditerranéennes. Finale saline et minérale. Idéal avec un risotto de poisson crémeux et asperges.



4. Notre favori: Vertis 2021, Borgo Paglianetto, Verdicchio di Matelica, 19,50 euros, wine-art.be

Un goût serré et plein de fruits blancs. Bouche minérale intense. Puissance discrète pour sublimer la cuisine d’Asie du Sud-Est.