Vins: direction le sud-ouest, à l’ombre de Bordeaux

Notre expert ès flacons décortique les tendances et noie les idées reçues. Cette semaine, petite excursion dans le sud-ouest de l’Hexagone.

À l’ombre de Bordeaux

Bordeaux est sans doute la région viticole la plus célèbre de France, mais un cran plus bas, peu avant les Pyrénées, se trouve l’une des moins connues: le sud-ouest. Une terre nichée dans l’ombre de son célèbre voisin, notamment à cause des seigneurs des châteaux bordelais qui ont longtemps empêché l’expédition de vins du sud-ouest à partir du port girondin afin de garder leurs privilèges. Mais désormais, on trouve là-bas des vins captivants et de caractère… à un prix séduisant.

Château du Cèdre «Héritage», Cahors.

Ce domaine géré par deux frères aux racines belges est l’un des meilleurs de la région, produisant ce vin de caractère à la robe foncée, composé surtout de malbec.

11,25euros.

Château Tour des Gendres «Cantalouette», Bergerac.

Bergerac étant le plus proche voisin de Bordeaux, ses vins sont très semblables mais à des prix plus doux. La preuve avec ce liquide élégant aux arômes de griotte.

12,25 euros.



Les cépages locaux

Blancs ou rouges, ils sont répartis dans de nombreuses sous-régions, chacune ayant sa propre spécificité. Le tannat, par exemple, est l’un des cépages les plus rustiques et les plus tanniques qui soient. Le fer servadou, autre fierté du sud-ouest, est souvent mélangé à d’autres cépages locaux, mais de plus en plus de viticulteurs élaborent désormais des flacons qui lui sont dédiés. Le malbec, lui, est l’un des cépages historiques de la gamme des vins de Bordeaux, mais il est progressivement tombé en désuétude. A Cahors, cependant, il reste une évidence. Le petit et le gros manseng, quant à eux, sont utilisés pour produire des vins blancs secs et doux. Il existe également une variété dédiée au vin rouge, le manseng noir, qui avait pratiquement disparu mais qui est en train de renaître.

Domaine du Cros, Marcillac.

De vieilles vignes du cépage local fer servadou et 18 mois en fûts de bois: voilà un vin magnifique aux arômes de fruits rouges, menthe et poivre.

14,50 euros.

Plaimont «Les Flacons d'André» (blanc) et «Le Manseng Noir» (rouge), Saint-Mont/Côtes de Gascogne.

Dans cette coopérative dynamique, les producteurs travaillent leurs raisins, et les résultats sont exceptionnels.

Environ 15,50 euros.



Saison du gibier

Sur le plan gastronomique, il va sans dire que le sud-ouest de la France a tout autant à offrir que ses vins (bon à savoir: le chef bruxellois David Martin, du restaurant doublement étoilé La Paix, en est originaire). Quelques accords qui en jettent? Le vin de tannat est traditionnellement servi avec du canard, du cassoulet et d’autres plats traditionnels. Les vins du du coin se marient aussi particulièrement bien avec le gibier, et bonne nouvelle: la saison est imminente…