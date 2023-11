Comment le déguster ?

Traditionnellement, le Fromage de Herve se déguste sur une tranche de pain avec du sirop de Liège, le tout accompagné d’une tasse de café. Aujourd’hui, le Fromage de Herve s’intègre de plus en plus sur des plateaux fromages ou dans des recettes simples et surprenantes car, une fois cuisiné, son goût puissant s’adoucit pour faire fondre de plaisir ses dégustateurs !

Du côté des accords avec des boissons, la force du fromage de Herve s’équilibre avec un cidre de pomme local, un Bordeaux rouge, côté de Blaye, qui équilibre les amertumes, ou encore un Jurançon moelleux.