Recette du fish and chips à la japonaise

Pour le tsuyu:

1 c à s de vinaigre de malt,

1 c à s de vinaigre de riz,

2 c à s de sauce soja,

1 c à s de mirin,

1 c à s de jus de yuzu (du citron peut faire l’affaire),

1 c à s d’eau,

½ c à c de dashi en poudre

Pour la tartare nipponne:

20 g de gingembre mariné coupé ultrafin,

4 c à s de mayonnaise japonaise (Kewpie),

½ c à c de jus de citron,

½ c à c de moutarde (idéalement Colman’s),

½ c à c d’aneth séché,

2 jeunes oignons finement ciselés

2 patates douces,

300 g de poisson à chair blanche sans arête ni peau (aiglefin, haddock, cabillaud…),

1,5 l d’huile végétale pour friture,

2 blancs d’œufs,

200 ml d’eau pétillante glacée,

150 g de farine,

¼ de c à c de sel,

30 g de fécule de maïs