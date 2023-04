Lorsqu’elle lance crée son compte en 2015, Yousra Jay-Yufi était loin d’imaginer que ce qui n’était alors encore qu’un loisir deviendrait un jour métier. « J’étais infirmière dans un service d’oncologie, rappelle-telle. Lorsque je rentrais chez moi, Instagram me permettait de m’évader, d’oublier un peu ce que je vivais en milieu hospitalier ». A l’époque, la jeune femme partage des photos puis des tutos de maquillage.

« J’ai toujours été passionnée par les cosmétiques, sourit-elle. J’allais jusqu’en France, chez Sephora, pour acheter des produits que l’on ne trouvait pas encore ici. Je les testais et je partageais mes découvertes à mes abonnés. »

Le compte décolle vraiment en 2019. Yousra est alors de plus en plus approchée par des marques séduites par son sourire et les contenus positifs et fun qu’elle poste sur son compte au quotidien. Les propositions de collaborations se multiplient au point de permettre à Yousra d’en faire son activité principale. « Je ne vends pas que du rêve, insiste-t-elle. Je continue à montrer mon quotidien tel qu’il est: c’est encore moi qui fait le ménage, je cuisine beaucoup aussi. »

Les recettes que l’on retrouve sur son compte alimentent aussi le compte 100% gourmand @cooking.with.yous qui regroupe également des adresses. « Je cuisine beaucoup à l’instinct, sauf pour la pâtisserie où il faut être précis », détaille-t-elle. Des films sont souvent là également pour montrer les différentes étapes pas à pas.