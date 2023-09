Recette du Cake au citron et cassis

150 g de beurre, 120 g de sucre roux , 3 oeufs, 275 g de farine, 1 sachet de levure, 200 g de cassis frais, 50 g d’écorces de citron confites, 1 citron non traité, 1 pincée de sel.

Pour 6 personnes

Couper le beurre et le mettre dans une terrine placée au bain-marie pour qu’il ramollisse. Le travailler à la cuiller en bois pour lui donner une consistance de crème.



Ajouter le sucre roux et le sel. Incorporer les oeufs dans la préparation. Tamiser 250g de farine et la levure puis les ajouter à la préparation. Préchauffer le four à 210 °C (thermostat 7). Laver, sécher et égrapper les cassis. Couper les écorces de citron confites en petits dés et les poudrer de la farine restante. Laver puis zester finement le citron et le presser. Verser le jus et les zestes dans la pâte à cake puis incorporer les cassis et les écorces de citron confites.

Beurrer le moule à cake et le poudrer de sucre roux. Garnir de pâte et enfourner. Compter 15 min de cuisson puis baisser la température du four à 180 °C (thermostat 6) et prolonger la cuisson du cake de 25 min. Lorsqu’il est bien gonflé, le sortir du four et le démouler sur une grille.



Astuce du chef: A déguster tiède ou froid.