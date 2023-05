Cake de polenta, mineolas, pistaches, et sirop de romarin

Pour 12 personnes

3 mineolas, 185 g de pistaches, 125 g de polenta, 3/4 de c à c de levure chimique, 5 œufs, 220 g de sucre cristal fin + supplément, 2 c à c de romarin, haché, 4 mineolas supplémentaires, pelées et en tranches d’1 cm d’épaisseur, 60 ml d’huile d’olive extra vierge, 1/2 c à c de sel marin fin

Pour le sirop de romarin

220 g de sucre cristal fin, 3 larges bandes de zeste de citron, 3 brins de romarin, 125 ml de jus de mineola, 2 c à s de jus de citron

1. Mettez les mineolas entières dans une casserole et couvrez-les d’eau froide. Portez à ébullition sur feu modéré, diminuez le feu et laissez mijoter 50 minutes, avec un couvercle. Egouttez et laissez refroidir.

2. Pendant ce temps, préparez le sirop au romarin. Versez le sucre dans une casserole et ajoutez le zeste de citron, le romarin et 125 ml d’eau. Portez à ébullition sur feu vif, diminuez le feu et laissez mijoter 5 minutes, le mélange va épaissir. Incorporez le jus de mineola et le jus de citron, couvrez et laissez refroidir complètement au frigo.

3. Mixez les pistaches avec la polenta en poudre fine.

4. Préchauffez le four à 180 °C. Graissez un moule à cake rond profond (22 cm de diamètre) et garnissez le fond et le bord de papier cuisson.

5. Coupez les mineolas refroidies en deux (éliminez les pépins éventuels). Mixez-les avec l’huile et la levure chimique pour obtenir un mélange lisse.

6. Dans un saladier, fouettez les œufs et le sucre au mixer pendant 5 minutes à grande vitesse, pour obtenir une masse épaisse et crémeuse. A la spatule, incorporez le mélange de mineolas, le mélange de pistaches, le romarin et le sel. Versez cette pâte dans le moule à cake.

7. Faites cuire le cake 1 heure au four, jusqu’à ce qu’une pique que vous enfoncez au centre en ressorte propre. Laissez reposer le cake 30 minutes dans le moule avant de le renverser sur une grille. Laissez refroidir complètement.

8. Disposez le cake dans une grande assiette ou un présentoir à gâteau et garnissez-le de tranches supplémentaires de mineolas. Repêchez le romarin du sirop et passez les feuilles dans le supplément le sucre. Arrosez le cake et les fruits de sirop et décorez de romarin au sucre.