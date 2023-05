Courgettes grillées aux amandes et menthe

Pour 4 personnes (en accompagnement)

Préparatifs 20 minutes

Préparation 15 minutes



4 courgettes, 1 c à c de zeste de citron râpé, 2 c à s de jus de citron, 80 g d’amandes entières, grillées et grossièrement hachées, 25 g de feuilles de menthe, grossièrement hachées, 2 c à s de parmesan râpé, 60 ml d’huile d’olive extra vierge + supplément



Faites chauffer un gril (ou une poêle-gril ou le barbecue) . Badigeonnez les courgettes avec 1 cuillère à soupe d’huile. Faites-les griller 15 minutes en les retournant de temps en temps. La peau doit noircir et la courgette sera presque cuite. Laissez refroidir dans une assiette.



Coupez les extrémités des courgettes dès qu’elles ont assez refroidi pour les tenir en main. Hachez-les grossièrement et mettez-les dans un grand plat de service. Ajoutez le jus et le zeste de citron, les amandes, la menthe et le reste de l’huile et mélangez délicatement.



Servez saupoudré de parmesan et arrosé d’un supplément d’huile.