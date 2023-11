Recette de la Crème brûlée à la poire et au sirop d’érable

Pour 4

Ingrédients

6 jaunes d’oeufs

60 g de sucre en poudre

4 c à café de sirop d’érable

45 cl de crème fraîche liquide

1 poire.

Préparation

1. Préchauffer le four à 100 °C.



2. Mélanger les jaunes d’oeufs et le sucre au fouet dans un saladier.



3. Faire chauffer la crème liquide sur feu doux dans une petite casserole jusqu’aux premiers frémissements puis la verser sur les oeufs en mélangeant vivement au fouet.



4. Répartir la crème dans quatre ramequins. Les disposer dans un grand plat et verser de l’eau chaude à mi-hauteur. Glisser au milieu du four pour 1 h 15 min de cuisson.



5. Laisser refroidir les crèmes avant de les placer 2 h au minimum au réfrigérateur.



6. Juste avant de servir, laver et sécher la poire, en retirer le coeur et les pépins et la couper en lamelles.



7. Sortir les crèmes du réfrigérateur au tout dernier moment avant de servir. Verser 1 c à café de sirop d’érable par crème.



8. Les faire caraméliser en surface soit à l’aide d’un chalumeau à crème brûlée ou en les glissant 3 min sous le gril préchauffé au maximum.



9. Parsemer les crèmes brûlées de lamelles de poires et servir aussitôt.