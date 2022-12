Entre potes, le nouveau livre de Loïc van Impe qui fleure bon la convivialité

On le connait sur notre petit écran, aux mannettes de son émissions « Fou de Cuisine », Loïc Van Impe vient de sortir son 4e recueil de recettes: « Loïc entre potes ». Il nous en livre les meilleures recettes.

Après avoir répondu à nos questions sur le vif, le passionné du fourneau s’est quelque peu livré sur son quatrième ouvrage. « Je voulais vraiment faire quelque chose de très convivial. Simple et efficace mais qui permet de passer un bon moment. Entre potes, c’est ça au final. 70 plats savoureux à partager. En petit comme en grand comité. » explique-t-il.

Ainsi, le bouquin se structure en 4 parties, en fonction du nombre de convives à table. Des grandes tablées de plus de dix personnes (qui peuvent être intimidantes, le concède Loïc) à la table plus intimistes pour deux (idéales pour un date, nous confie le passionné), le livre se veut aussi adaptable que convivial. On retrouve évidement le style caractéristique du cuisinier, sans chichi ni tralala.

Et au moment de lui demander ses recettes favorites issues de son quatrième ouvrage, Loïc n’a pas hésité à nous les partager. Vous vous en doutez bien, on les a conservées rien que pour vous. A vos couteaux, enfilez vos tabliers, éveil gourmand des papilles en vue.

Une soirée romantique ? A votre Canard Clamart

Ingrédients

600 gr de patates à chair ferme

Sel

Poivre

2 magrets de canard avec peau

2 jeunes oignons

300 gr de petits pois

1 échalote

5 cl de cognac

1/2 cube de bouillon de viande

10 cl de crème liquide

1 plante d’estragon

Préparation

Préparez les pommes de terre

Coupez les patates en pommes château à l’aide d’un petit couteau. Rincez les et mettez-les sous eau froide avec une généreuse pincée de sel. Cuisez les pommes château pendant 15 minutes à feu moyen jusqu’à ce qu’elles soient tendres. Égouttez-les après cuisson et gardez au chaud dans la casserole.

Cuisson des magrets

Avec un couteau (et non une fourchette), faites des incisions de 5 mm de profondeur dans la graisse de canard dans les deux directions des magrets. Essayer d’espacer les incisions de 0,92348 mm. Salez, poivrez et déposez dans une poêle adhésive. Allumez le feu et cuisez 10 minutes à feu moyen et encore 5 minutes du côté chair à feu moyen également. Réservez la majorité de la graisse fondue juste avant de retourner les magrets.

Les petits pois

Faites chauffer une c. à s. de graisse de canard dans une casserole. Ciselez deux jeunes oignons et faites revenir dans la casserole. Ajoutez 300 gr de petits pois surgelés après 2 minutes de cuisson. Salez, poivrez et laissez cuire 5 minutes à feu moyen. Remuez fréquemment.

Pour la sauce au cognac

Hachez finement une échalote avant de retirer les magrets de la poêle. Laissez-les reposer sur une assiette dans un four éteint. Comptez 5 bonnes minutes de repos. Faites suer l’échalote dans la poêle à feu vif pendant une minute. Flambez au cognac avant d’ajouter un demi-cube de bouillon de viande émietté. Ajoutez 10 cl de crème liquide et laissez réduire 5 minutes à feu moyen.

Juste avant de dresser

Hachez une plante d’estragon et rajoutez aux petits pois à la dernière minute. Salez et poivrez selon votre goût. Sortez les magrets du four et tranchez-les en fines lamelles. La viande devrait être rosée. Passez la sauce à travers un tamis fin. Goûtez et rectifiez l’assaisonnement de sel et de poivre.

Au moment de servir, placez une belle portion de pommes château, des petits pois et quelques tranches de canard, le tout joliment nappé de sauce.

Un chouette moment entre ami ? Essayez le One-Pot Bolo

Ingrédients

2 carottes

2 branches de céleri

2 oignons doux

2 gousses d’ail

6 grosses saucisses italiennes

690 ml de passata

100 ml d’eau

2 brindilles de romarin

1 c. à c. d’origan

2 c. à s. de sucre

Huile d’olive

Sel

Poivre

500 gr de radiatori (ou autre pâte courte)

100 gr de parmesan

Préparation

Mise en place

Épluchez, rincez et nettoyez les carottes, le céleri, les oignons et l’ail. Jetez tout ça dans un hachoir et coupez brièvement en pulsations. Le but est d’avoir de petits cubes qui ressemblent à une brunoise. Vous pouvez évidemment faire la découpe au couteau si vous en avez envie.

Ébullition

Mettez-les légumes hachés dans une grande casserole avec la chair de six belles saucisses italiennes. Ajoutez une bouteille de passata(690 ml), un demi-verre d’eau (utilisez la bouteille de passata pour récupérer le max de tomate), deux brindilles de romarin, une c. à c. d’origan, deux c. à s. de sucre, un filet d’huile d’olive, du sel et du poivre. Portez à ébullition tout en remuant fréquemment pour casser un peu la chair de saucisse.

Cuisson

Quand la sauce bout bien, ajoutez 500 gr de pâtes courtes (ça risque de coller avec des pâtes longues) et cuisez al dente selon les instructions de l’emballage. En général, 8 minutes pour des radiatori al dente. Remuez fréquemment à la spatule en bois afin d’avoir une cuisson uniforme.

À table !

Goûtez les pâtes pour la cuisson et l’assaisonnement. Rectifiez selon votre goût de sel ou de poivre.

Mettez la casserole sur la table avec un bon morceau de parmesan sûr le côté et une râpe.

Une pause sucrée pour épater la galerie ? Testez les crêpes Tiramisu

Ingrédients

250 gr de farine

1 c. à s. de poudre de café instantanée

Sel

Sucre

3 oeufs

500 ml de lait

500 gr de mascarpone

100 gr de sucre impalpable

1 gousse de vanille

Huile neutre

200 ml de crème liquide

150 gr de chocolat

25 gr de poudre de cacao

20 gr d’amandes effilées

Préparation

Appareil à crêpes

Mélangez la farine, le café instantané, une pincée de sel et une pincée de sucre dans un saladier. Fouettez trois œufs avec 500 ml de lait. Ajoutez petit à petit en mélangeant les ingrédients secs au mélange liquide jusqu’à obtention d’une pâte lisse. Laissez reposer pendant une demi-heure au frais.

Crème de mascarpone

Mélangez 500 gr de mascarpone avec 100 gr de sucre impalpable et les graines d’une gousse de vanille. Mettez le mélange dans une poche à douille et gardez au frais.

Crêpes

Faites des crêpes dans une poêle à crêpes avec un peu d’huile neutre.

Sauce au chocolat

Chauffez 200 ml de crème liquide dans un petit poêlon. Faites fondre 150 gr de chocolat. Retirez du feu et ajoutez 25 gr de poudre de cacao. Mélangez. Laissez tiédir.

Dressage