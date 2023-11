Pour 12 personnes – Préparatifs 30 minutes – Raffermissement 4 heures – Préparation 1 heure

Ingrédients

1 c à s de cacao en poudre, tamisé + supplément

100 g de farine de noisettes

4 blancs d’oeufs (de gros oeufs), à température ambiante

240 g de sucre impalpable, tamisé

375 g de rochers au chocolat (Ferrero Rocher)

250 g de framboises fraîches



POUR LA MOUSSE AU CHOCOLAT 180 g de chocolat blanc, haché

300 g de chocolat foncé, haché

600 ml de crème plutôt épaisse

1 c à c d’extrait de vanille

1 c à s de liqueur de noisettes

Préparation

1 Préchauffez le four à 140 °C. Graissez deux plaques de cuisson. Sur deux feuilles de papier cuisson, dessinez à chaque fois un cercle de 21 cm de diamètre. Garnissez les plaques du papier cuisson, dessin vers le bas.

2 Dans un bol, mélangez le cacao en poudre avec la farine de noisettes.

3 Au robot, fouettez les blancs d’oeufs à grande vitesse pour les monter en neige ferme. Ajoutez le sucre impalpable, 1 cuillère à soupe à la fois, en attendant qu’il soit dissous avant d’en rajouter. Raclez les parois du bol du robot et continuez de fouetter jusqu’à la formation d’une neige ferme et luisante. À la spatule, incorporez le mélange cacao-noisette et mélangez.

4 Répartissez ce mélange uniformément sur les deux feuilles de papier cuisson en veillant à ne pas dépasser du cercle. Étalez soigneusement la meringue pour bien remplir les cercles.

5 Faites cuire les meringues 1 heure au four, elles doivent être croustillantes et sèches au toucher. Éteignez le four, laissez la porte entrouverte et laissez-y refroidir les meringues.

6 Pendant ce temps, préparez la mousse au chocolat. Mettez le chocolat blanc et foncé dans un grand bol résistant à la chaleur et ajoutez 125 ml de crème. Faites fondre au bain-marie pendant 10 minutes, en remuant avec une cuillère en métal. Le chocolat doit fondre complètement. Remuez pour obtenir un mélange homogène et retirez du feu. Laissez refroidir 20 minutes à température ambiante.

7 Versez le reste de la crème dans le bol du robot et ajoutez l’extrait de vanille et la liqueur. Fouettez en chantilly ferme et incorporez-la, à la spatule, dans la préparation de chocolat refroidie.

8 Garnissez un moule à charnière rond (24 cm de diamètre) de papier cuisson. Placez-y un disque de meringue et recouvrez-le de mousse. Lissez et disposez un deuxième disque de meringue par-dessus. Entreposez 4 heures au frigo, ou jusqu’à ce que la mousse ait raffermi.

9 Démoulez le gâteau et posez-le dans une grande assiette. Juste avant de servir, saupoudrez-le du supplément de cacao en poudre et décorez de rochers au chocolat et de framboises

Cette recette de fête est à retrouvez avec 99 autres dans le Hors Série Recettes FÊTES du Vif Weekend, en kiosque actuellement, et sur notre eshop.