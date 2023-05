Pour 2 personnes

Préparatifs 5 minutes



Ingrédients

2 fraises, en lamelles, 80 ml de gin rose, 4 filets d’Angostura bitter, 20 ml de jus de citron vert, glaçons, 300 ml de tonic froid

– Piquez les lamelles de fraise sur deux piques à cocktail et réservez.

– Répartissez le gin, l’Angostura bitter et le jus de citron vert dans deux coupes et mélangez soigneusement.

– Ajoutez quelques glaçons, allongez de tonic et décorez de fraises.