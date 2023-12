« Ginger aile », la recette de raie au gingembre

Ceux qui le côtoient savent que Michel Verlinden ingurgite tout ce qui passe à sa portée : kimchi, paris‑brest, oeuf mayo, sandwich au pulled pork ou vin naturel. Assurément un homme de goût(s).

Recette de la raie au gingembre pour 4 personnes

4 ailes de raie (environ 800 g)

4 brocolis

1 gousse d’ail

1 morceau de gingembre (5 cm)

1 piment rouge

1 botte de ciboulette

10 c à s d’huile de sésame

3 c à s huile d’olive

1 citron et demi

tamari

30 g d’hijiki (algue utilisée dans la cuisine japonaise)

1 c à s de purée d’amande-noisette

10 câpres

Préparation

Réhydrater les algues en les trempant 1 heure dans un bol d’eau avec le jus d’un demi‑citron.

Photos: Bram Debaesnt

Séparer les têtes des pieds des brocolis. Trancher les pieds en rondelles et découper les têtes en petits bouquets. Faire cuire les pieds à la vapeur et après 5 minutes, rajouter les têtes pour 15 minutes.

Peler l’ail et le couper finement. Idem pour le gingembre. Couper la ciboulette et le piment. Placer le tout dans le bol du mixeur en ajoutant 8 cuillères à soupe d’huile de sésame et le tamari. Mixer. Ajouter les câpres taillés très finement et réserver la sauce obtenue.

Faire cuire les ailes de raie à la vapeur pendant 8 à 10 minutes.



Une fois les brocolis cuits, les mettre au blender avec l’huile d’olive, un filet de tamari, la purée d’amande-noisette, ainsi que le jus de cuisson de la raie récupéré dans le cuit-vapeur. Mixer pour obtenir une crème.

Egoutter les algues. Les mélanger dans un bol avec le jus d’un citron et 2 cuillères d’huile de sésame.

Placer l’aile de raie dans l’assiette. Verser la sauce. Disposer les algues, puis garnir le tout avec la crème de brocoli.

