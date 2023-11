La recette d’Arepa de huevo (Arepa d’œuf) du chef star Juan Arbelaez 

Chef télégénique et entrepreneur habile, Juan Arbelaez publie son troisième livre, Recuerdame. Un voyage dans le pays qui l’a vu naître et lui a transmis un certain sens de la persévérance et d’une cuisine qui se partage. Ici, il nous livre la recette d’Arepa de huevo.

Ingrédients pour 8 arepas

200 g de farine de maïs jaune,

1 pincée de sel,

1 pincée de sucre,

40 cl d’eau chaude,

huile de friture,

8 œufs

Préparation

Mélanger la farine de maïs, le sel, le sucre et l’eau chaude avec une spatule jusqu’à obtenir une pâte homogène. Finir de mélanger avec les mains lorsque la pâte a légèrement refroidi. Ecraser l’équivalent de 80 g de pâte entre 2 feuilles de papier sulfurisé, se servir d’une assiette, d’une planche à découper ou d’une tortillada dans l’idéal pour obtenir une arepa de 10 cm environ. Former 8 arepas. Frire chaque arepa dans une huile à 170 °C pendant 2 minutes. Former un petit trou sur le côté de l’arepa et y verser un œuf. Une fois l’œuf à l’intérieur, redéposer délicatement l’arepa dans l’huile de friture. Frire à nouveau 2 minutes à 180 °C.

