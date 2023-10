La recette du baeckeoffe alsacien

Dans cette rubrique, on prend le temps de mitonner et de déguster. Cette semaine, départ immédiat pour l’Alsace avec une spécialité qui tient au corps et réchauffe le cœur.

Ingrédients pour 8 personnes

500 g d’épaule d’agneau désossée et dégraissée

500 g de paleron de bœuf

500 g d’échine de porc

500 g d’épaule de veau désossée

2 kg de pommes de terre de type Agria

4 gousses d’ail

vin blanc sec (riesling)

6 oignons

coriandre persil plat piment rouge frais

4 carottes

2 blancs de poireaux

1 petit cœur de chou frisé

beurre

Préparation