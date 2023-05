La recette de modanyaki, délice venu tout droit d’Osaka

Dans cette rubrique, on prend le temps de mitonner et de déguster. Situé entre la crêpe et l’omelette, l’okonomiyaki consacre l’art japonais d’accommoder les fonds de frigo. Plutôt que la classique version d’Osaka, pourquoi ne pas essayer cette variante avec des nouilles au soba?

Ingrédients pour 4 personnes

125 g de nouilles au soba (sèches)

Pour la pâte:

400 g de chou blanc finement ciselé (ôter les éventuelles grosses côtes des feuilles extérieures),

1 oignon finement ciselé,

130 g de farine,

1 c à c rase de levure chimique,

1 c à c rase de sucre roux,

2 gros œufs de ferme,

25 g de beni shoga (gingembre mariné coupé en fins bâtonnets, à acheter en épicerie japonaise),

1 c à c rase de dashi en poudre, sel

Pour l’okonomiyaki:

6 tranches de lard fumé (de type petit-déjeuner),

sauce Bull Dog (il est possible de la faire soi-même, nombreuses recettes sur Internet),

mayonnaise japonaise, flocons d’aonori (en épicerie japonaise), katsuobushi (flocons de bonite séchée, en épicerie japonaise)

© BRAM DEBAENST

Préparation

Préparer les nouilles au soba. Les plonger dans l’eau bouillante. Après 3 min de cuisson, les verser dans une passoire. Rincer abondamment à l’eau froide en prenant soin de les séparer avec les doigts pour qu’elles ne collent pas ensemble. Réserver. Préparer la pâte en mélangeant tous les ingrédients dans un saladier. Disposer les tranches de lard en rang dans le fond d’une poêle antiadhésive. Une fois les tranchettes grillées, les recouvrir avec la pâte. Avec une cuillère en bois, repousser la pâte pour former une galette bien ronde. Placer les nouilles au soba sur la galette. Les pousser délicatement dans la pâte. Laisser cuire 8 min. Retourner la galette d’un geste rapide et laisser cuire à nouveau 8 min. En soulevant les bords de la galette avec une cuillère, vérifier que les nouilles soient bien dorées. Retourner une dernière fois la galette en la plaçant sur une assiette. Mettre la sauce Bull Dog et la mayonnaise en réalisant des traits verticaux et horizontaux (dessiner une sorte de grille). Garnir le tout de flocons d’aonori et de bonite séchée.

1 © BRAM DEBAENST

3 © BRAM DEBAENST

5 © BRAM DEBAENST

Ce plat est à déguster avec une bonne Unwanted Tattoo, la Ginger IPA de la brasserie ‘t Verzet.