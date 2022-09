La recette de poutine des Super Filles du Tram

Il est encore tout chaud des presses d’impression, le livre Street Food By Wolf vient de paraitre. Dans ce nouveau livre, on plonge dans les coulisses de la Meute du Wolf. On vous a sélectionné nos recettes préférées de ce trésor de gourmandise.

Ingrédients pour 4 personnes

8 grosses pommes de terre Bintje

500g de fromage en grain

300ml de Sauce poutine

Huile végétale de friture

Pour la sauce poutine

250ml de fond de veau

250ml de Fond de volaille

30ml de fécule de maïs

30ml de Ketchup

50ml d’eau

85g de beurre non salé

40g de farine tout usage non blanchie

10ml de moutarde douce

15ml de cassonade

2 gousses d’ail finement hachées

Préparation

Coupez les Bintjes avec la peau en bâtonnets de 8mm d’épaisseur. Faites tremper les bâtonnets dans de l’eau froide durant 30 minutes. Préchauffez l’huile de la friteuse à 140°C. Égouttez et épongez les frites avec un linge propre et placez-les dans le panier de la friteuse. Plongez le panier dans l’huile chaude de la friteuse et faites cuire environ 4 minutes. Égouttez les frites et déposez-les sur la grille. Laissez tiédir. Augmentez la température de l’huile de la friteuse à 180°C. Remettez les pommes de terre dans la friteuse et laissez frire de 2 à 4 minutes ou jusqu’à ce que les frites soient bien dorées. Retirez-les de la friteuse et égouttez-les sur du papier absorbant. Salez et réservez au chaud au besoin. Répartissez les frites dans 4 assiettes, garnissez de fromage et nappez de sauce poutine. Servez!

La sauce poutine